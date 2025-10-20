Flera stora stjärnor till 2025 års Gotland Grand National!

David Knight, Ducati

Årets GGN blir härligt stjärnspäckat med flera internationella stjärnor som ska utmana den svenska eliten. Från England kommer den femfaldige världsmästaren David Knight. Han kommer köra helt nya Ducati 450 Desmo i samarbete med den svenske Ducatiimportören. Även en del ut personalstyrkan hos Ducati Sverige kör den nya röda skönheten.

Hamish McDonald, Sherco

Från Nya Zeeland kommer den tidigare juniorvärldsmästaren Hamish McDonald. Hamish, som tog en fin tredje plats 2023 som förstagångsåkare i det starkaste startfältet i GGN:s historia, kommer i år att ha bra förutsättningar som alla andra då GGN-banan har flyttat från Tofta skjutfält efter 40 år till nya området i Hejdeby på Gotland.

Sebastien Tortelli, Stark

Från Frankrike kommer tvåfaldige världsmästaren Sebastien Tortelli. Sebastien kör för Svensk/Spanska Stark Future och han har faktiskt varit med Stark från början och utvecklat den fräcka elhojen.

De svenska stjärnorna som ska bevisa att erfarenheten är främsta vapen är framförallt Max Ahlin, Albin Elowson, Albin Gerhardsson, Anton Gole och Joakim Grelsson.

På onsdag åker vi från Bike över till ön för att bevaka tävlingen. Undertecknad kör fredagens motionsstart på nya Stark Varg EX. Håll ögonen öppna, nu är det GGN-vecka och rapporter kommer löpande presenteras här på Bike.se.

