Enfield presenterar sin stora twin

Efter spionbilder, hintar och teasers presenterade Royal Enfield officiellt sin nya, större 750-kubiks tvåcylindriga motor för första gången.

Två 750-kubikare ”bekräftade”

De första ryktena om ökad slagvolym i Royal Enfields tvåcylindriga motor, handlade om 750 och 900 kubik. Royal Enfield var delvis ansvarigt för detta, eftersom deras nästan egenutvecklade Wildfire-konceptcykel skulle ha cirka 200 kubik mer slagvolym, vilket skulle bli i 848 kubik. Dessutom visste man att det fanns ett 865-kit från S&S Cycles i USA. I slutändan kommer dock motorn att landa på runt 750 kubik – åtminstone initialt. Royal Enfield kommer till en början att använda den nya motorn i två modeller.

GT 750 och Himalayan 750

På EICMA visades inte bara GT 750 upp, utan även en offroadmodell. Båda hade den uppenbart större motorn, men med en tydlig skillnad. I GT 750 förser två bränsleinsprutningskanaler motorn med färsk luft-bränsleblandning. Offroadversionen, den förväntade Himalayan 750, hade endast ett bränsleinsprutningssystem i sitt koncept, som matade in bränsle-luft-blandningen via ett Y-format insugningsrör. Följaktligen kunde motorns egenskaper bli mycket annorlunda. GT 750 skulle fokusera på något högre maxeffekt, med hjälp av korta insugningsrör. Och i offroadmodellen kan de längre insugningsrören öka vridmomentet på låga varvtal.

Mer slagvolym, mindre utsläpp

Royal Enfield återuppfinner inte den större tvåcylindriga motorn, utan snarare förstorar de den befintliga konstruktionen. I ordets tekniska bemärkelse, för vid första anblicken är de större cylindrarna och topplocket märkbara: båda är bredare än tidigare. Och med samma slaglängd kan vridmomentet i princip öka linjärt. Tio procent mer slagvolym genererar i huvudsak tio procent mer vridmoment utan en proportionell ökning av bränsleförbrukningen, eftersom den större motorn kan producera samma vridmoment vid lägre varvtal och belastning. Vid normal körning håller detta ökningen av bränsleförbrukning och utsläpp i schack, om Royal Enfield så önskar.

Kommer Royal Enfield 750 redan 2026?

Det är förmodligen för sent för att hinna producera Royal Enfields 750-kubiksmodeller redan till modellåret 2026. Under hösten introducerade Enfield bara 650 Classic som en ny modell. De större motorerna kan dock göra sin debut någon gång under 2026. Huruvida de kommer att ersätta 650-kubiksmodellerna eller läggas till i det större sortimentet är okänt. Det är också oklart om detta skulle påverka alla nuvarande tvåcylindriga Enfield-modeller eller bara ett segment initialt. Det återstår att se.

