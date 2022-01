Adrien Van Beveren tar över ledningen

Red Bull KTM Factory Racings Toby Price vann etapp 10 i 2022 års Dakarrally – hans första etappseger i tävlingens 44:e upplaga. På vad som var en dag med blandade resultat för KTM-teamet tappade Matthias Walkner lite tid när han öppnade etappen, men ligger fortfarande fyra totalt i den preliminära totalställningen. Danilo Petrucci njöt av en stabil etapp och slutade som 11:e snabbast. Tyvärr tog Kevin Benavides del i rallyt slut i förtid när ett tekniskt problem tvingade honom att dra sig ur tävlingen.

En lång, 759 kilometer lång dag i sadeln låg framför förarna när de gav sig ut på onsdagens etapp 10 i rallyt, från Wadi Ad Dawasir till Bisha. Den 375 kilometer långa specialen bestod till största delen av snabba sandiga partier, med ett par jord/grus/ler-sektioner och sanddyner som bidrog till mixen. Även om navigeringen var relativt enkel, var det fortfarande lätt att göra ett kostsamt misstag när man valde sig väg genom etappen.

Trots sin relativt sena startposition i dagens special bestämde sig Toby Price för att förbli fullt fokuserad på sin roadbook under hela etappen. Taktiken gav resultat då den tvåfaldige Dakar-mästaren levererade en i stort sett felfri framfart genom den utmanande etappen, långsamt avancerade upp genom fältet och tog ledningen vid kilometer 250. Tobys vinst flyttar upp honom till sjätte plats i den provisoriska rallyställningen där han ligger efter den nuvarande tävlingsledaren med knappt 28 minuter. En stor lucka, men en som australiensaren hoppas kunna minska under de två sista dagarna av racing.

Toby Price: ”Det har varit en riktigt bra dag för mig idag. Jag fokuserade på min roadbook hela vägen och gjorde ett bra jobb med min navigering med bara ett par små misstag under hela etappen. Jag klättrade upp i ordningen totalt sett, men det är fortfarande lite avstånd till de främsta killarna. Som vi vet kan allt hända i rallyt, så jag kommer att ge allt de sista två dagarna och vi får se var vi hamnar.”

Matthias Walkner gav sig i väg som den fjärde föraren ut på specialen och kom ikapp och passerade förarna före honom halvvägs, och hade därifrån den föga avundsvärda uppgiften att öppna det som utan tvekan var den tuffaste delen av etappen. Ett par små misstag slutade med att österrikaren tappade flera minuter mot sina rivaler, men trots bakslaget ligger Matthias fortfarande väl inom topp fem totalt och kommer att ha en stark startposition inför torsdagens näst sista etapp 11.

Matthias Walkner: “Dakar är alltid lite upp och ner och i dag, efter att jag nått täten tappade jag lite tid med ett par små misstag. Solen stod riktigt högt idag och det gjorde att sikten var ganska dålig, vilket i sin tur gjorde backarna riktigt svåra att se när man är längst fram. Det är frustrerande, men det är alltid så det är. Fram till den punkten tycker jag att jag körde riktigt bra. Vi har fortfarande två väldigt långa etapper kvar, så jag ska vila lite ikväll och sedan vara redo att anfalla imorgon igen.”

Så här i slutskedet av sitt livs första Dakarrally fortsätter Danilo Petrucci att leverera mycket lovvärda resultat bland de mer etablerade rallyförarna. Genom att slutföra etapp 10 på 11:e plats är den före detta MotoGP-stjärnan nu helt fokuserad på de två sista etapperna av evenemanget och att göra anspråk på en Dakar-målgång i sitt första försök.

Danilo Petrucci: ”Idag var det tufft eftersom det blev väldigt varmt allt eftersom dagen gick och då är det lättare att göra misstag. Jag är nöjd med mitt resultat, men jag pressade inte för hårt för jag är verkligen nära slutet nu och mitt huvudmål har alltid varit att fullfölja racet. Två dagar kvar, och jag ser fram emot att komma till målet.”

Oturligt nog för Kevin Benavides avslutades hans Dakarrally 2022 i förtid efter att han drabbades av ett tekniskt problem på etapp 10. Efter att ha startat specialen som trea och noterats för fina tider tvingades den regerande Dakar-mästaren stanna vid kilometer 133. Han kunde inte fullfölja etappen. Kevin kommer att återvända till bivacken och förhoppningsvis starta om tävlingen under torsdagen, även om han inte kommer att vara berättigad att delta i den slutliga klassificeringen.

Monster Energy Yamaha Rally Teams Adrien Van Beveren har återtagit ledningen i Dakar-rallyt efter onsdagens etapp 10. Fransmannen levererade sitt bästa resultat i rallyt hittills med en tredjeplats på vad som var en verkligt teknisk etapp. Han återvänder till toppen av den provisoriska totalställningen med ett övertag på nästan sex minuter över sin närmaste rival. Teamkollegan Andrew Short avslutade en onekligen positiv dag för teamet och levererade också sitt bästa etappresultat genom att fullfölja specialen som den femte snabbaste föraren och kliver nu upp tre platser i den totala rankingen till sjua med två etapper kvar.

Adrien Van Beberen: ”Precis som alla andra dagar fokuserade jag hårt på min roadbook och körde etappen med ett starkt tempo hela tiden. Navigeringen var inte lätt idag, särskilt med så många kanjoner på sina ställen, men jag gjorde ett riktigt bra jobb, tycker jag. Jag kämpade med att hitta ett par waypoints men annars var det ännu en bra etapp för mig. Jag körde så fort jag kunde mot slutet och hamnade på en bra plats på etappen, och även i totalen. Imorgon är en viktig dag och öppningen kommer att bli svår, men jag är redo för utmaningen.”

Genom att övervinna svårigheterna på onsdagens etapp körde Husqvarnas Luciano Benavides taktiskt och skickligt för att dra maximal nytta av sin startposition på sjunde plats och pressade sig upp genom fältet för att slutligen utmana om etappvinsten med sin FR 450-rallymaskin. Genom att slutföra den ansträngande specialen bara två minuter och nio sekunder efter etappsegraren Toby Price avancerar Benavides nu upp till 13:e plats i den preliminära totalställningen.

Luciano kommer starta som tvåa på torsdagens 346-kilometersspecial på etapp 11, och siktar på att jaga och fånga Price före honom, och Luciano kommer att vara angelägen om att ytterligare förbättra sin totala placering innan han gasar in i rallyts sista dag.

Luciano Benavides: ”Jag är verkligen nöjd med min dag idag. Det känns bra att vara där uppe nära toppen och prestera den sortens resultat jag vet att jag är kapabel till. Jag fokuserade mycket på min navigering idag, men det fanns onekligen några kluriga noteringar i roadbooken och vissa delar av rutten var ganska förvirrande. Jag gjorde ett par små misstag, men killarna längst fram begick också misstag och det var möjligt för mig att ta igen ganska mycket tid över hela etappen. Vi har två dagar kvar nu, så jag kommer att fortsätta pressa på och förhoppningsvis få en bra, stark avslutning på rallyt.”

Med tanke sin otroliga körning under tisdagen var GASGAS Factory Racings Sam Sunderland laddad på en upprepad prestation under onsdagens etapp. Frustrerande nog hindrade ett olyckligt misstag i en serie klippiga kanjoner den tidiga rallyledaren från att hamna i toppen av tidrapporterna idag. Men tack vare hans imponerande etappresultat under de första nio dagarna förblir Sam välplacerad i den preliminära totalställningen, som tvåa, knappt sex minuter efter den nuvarande ledaren.

Sam Sunderland: ”Dag 10 är i böckerna och det var en tuff sådan. Tidigt kraschade Mason Klein så jag stannade för att se till att han var okej eftersom det såg ut som att han hade haft en rejäl krasch, men jag tror att han är okej. Sen gasade jag iväg och det gick bra. Jag kände mig stark på motorcykeln och mitt tempo var stabilt. Men så hamnade jag i fel kanjon nära slutet och tappade lite tid. Med två dagar kvar och tiderna så nära är allt möjligt. Det är vidöppet, så det skapar verkligen ett spännande race!”

