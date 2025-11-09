CFMOTO presenterade sitt prestigeprojekt som en prototyp på EICMA 2025. Men det råder föga tvivel om att V4 SR-RR snart kommer som produktionsmodell – kanske även som naked.

CFMOTOs V4-superbike börjar ta form: Den lanserades på EICMA-mässan som V4 SR-RR.

CFMOTO kallar fortfarande V4 SR-RR för en prototyp, men det råder ingen tvekan om att den snart kommer att bli en produktionsmodell. Prototypen har Brembo-bromsar i toppklass.

CFMOTO uppger att V4-motorn har 997 kubik och levererar över 210 hästar, med en fulltankad vikt under 200 kilo.

CFMOTO V4 SR-RR har också riktigt breda winglets!

CFMOTO V4 SR-RR har ett högt monterat, lättvikts titanavgassystem från Akrapovic. Dessutom har den toppmodern elektronik, inklusive ett semiaktivt fjädringssystem.

CFMOTO hade redan visat upp sin egenutvecklade V4-motor på EICMA 2024. Då fanns superbike-versionen fortfarande bara vagt i bakgrunden.

CFMOTO kallade V4-motorn för V.04 Core of Speed. Den hade en 90-graders cylindervinkel och levererar enligt uppgift minst 212 hk (156 kW) vid 14 500 varv.

Mindre än ett kilo per hästkraft – superbike-nivå

CFMOTO presenterade sin egenutvecklade V4-motor redan på EICMA-mässan i fjol och kallade den ”V.04 Core of Speed”. De senaste specifikationerna för EICMA 2025 förblir oförändrade: 997 kubik och över 210 hästar. Målet är enligt uppgift minst 212 hk (156 kW) vid 14 500 varv – Euro 5+-kompatibelt godkänt för gata och därmed i nivå med konkurrenternas häftigaste maskiner. CFMOTO V4 SR-RR förväntas också ha en fulltankad vikt på under 200 kilogram.

Elektronik i toppklass med semiaktiv fjädring

Att elektroniken och hjälpsystemen i CFMOTO V4 SR-RR ska fungera på toppnivå är självklart. CFMOTO tillkännager också att modellen har semiaktiva fjädringskomponenter. Vilken leverantör dessa kommer ifrån är fortfarande oklart. För bromsarna förlitar sig CFMOTO på det bästa från Brembo, och det högt monterade avgassystemet i lättviktstitan kommer från Akrapovic.

Kommer CFMOTO V4 1000 SR-RR att lanseras redan 2026? Till vilket pris?

Även vid en närmare granskning av CFMOTO V4 SR-RR som prototyp verkar lanseringen av en motsvarande produktionsmodell, CFMOTO 1000 SR-RR, möjlig någon gång under 2026. Modellvarianter är också tänkbara, såsom en ”hypernaken motorcykel” eller en ”crossover”. Prisnivån kommer troligtvis att hamna under motsvarande modeller hos konkurrenterna.

Slutsats CFMOTOs V4-superbike börjar ta konkret form – ända ner till sina extremt stora aerodynamiska vingar. På EICMA 2025 presenterades CFMOTO V4 SR-RR som prototyp med en 997-kubiks V4-motor som levererar över 210 hästar, med en fulltankad vikt under 200 kg. Den har toppmodern elektronik, inklusive ett semiaktivt fjädringssystem. Lanseringsdatum och pris för en motsvarande produktionsmodell, CFMOTO 1000 SR-RR, är ännu inte kända.

Gilla detta: Gilla Laddar in …