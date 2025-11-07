BMW F 450 GS för prisvärda äventyr

BMW presenterade den länge efterlängtade F 450 GS på EICMA-mässan i Milano. Den utnyttjar A2-klassens begränsningar bättre än 310-modellen.

Kraftkällan i BMW:s nya lilla GS är en 420-kubiks tvåcylindrig radmotor, som leverar A2-klassens maxeffekt, 35 kW (48 hk), vid 8.750 varv och klart godkända 43 newtonmeters vridmoment vid 6.750 varv. Motorns får en speciell gång tack vare en 135-graders tändföljd, vilket innebär att arbetstakterna är tätare jämfört med den idag vanligare 270-graders vevaxeln. Vibrationerna dämpas av en enda balansaxel. Tre körlägen är standard (Road, Rain, Enduro), och en Enduro Pro-inställning finns som tillval, vilket gör att ABS kan stängas av bak.

Stålrörsramen använder motorn som en bärande del och cykeln väger måttliga 178 kilogram fulltankad. Fjädringen kommer från KYB. Fram finns en 43-millimeters inverterad framgaffel, som är justerbar i Sport- och Trophy-versionerna. Bak finns en enkeldämpare med justering av förspänning och returdämpning. Fjädringsvägen är 180 millimeter både fram och bak. Hjulen är 19/17-tum, med trådekerhjul tillgängliga som tillval.

Standardutrustning inkluderar ABS Pro, bromskontroll, traction-control och motorbromskontroll. En tvåvägs quickshifter ingår i alla utom basmodellen. Dessutom inkluderar Trophy-utrustningen en ERC-centrifugalkoppling, vilket möjliggör start utan koppling – den finns som tillval för de andra. Alla lampor är implementerade med LED-teknik, och 6,5-tums TFT-skärmen möjliggör navigering via en mobiltelefon. Standardutrustning inkluderar även uppvärmda handtag och en USB-C-kontakt.

Motorcykeln sägs vara konstruerad för att köras både sittande och stående. Den tvådelade sadeln är standard på 845 mm, men det finns i både 830 mm och 865 mm som tillval. Förutom handtag och pedaler är även fotpinnarna justerbara.

Det finns fyra utrustningsnivåer:

Basic: svart, 86.500 kr

Exclusive: svart, högre kåplgas, grova fotpinnar, quickshifter, handskydd, hasplåt, Enduro Pro, 90.500 kr

Sport: röd, utrustning som Exclusive, plus sportfjädring, 92.500 kr

Trophy: blå med vit ram, utrustning som Sport, plus ERC, rallyvindruta och aluminiumskydd, 96.500 kr.

Ett brett utbud av originaltillbehör finns till hands för ytterligare anpassning.

