Bike kör Stark Varg EX!

Under hösten kommer Bike göra en utvärdering på nya Stark Varg EX. Med andra ord den registrerade och gatgodkända(!) varianten av Stark Varg MX som revolutionerade offroadvärlden för snart tre år sedan.

Väntan har varit lång, redan i våras skulle maskinen anlänt Sverige, regad och klar. Men olika former av hinder för tillverkaren att få COC-dokumenten klara och att den spanska byråkrati-kvarnen malde långsamt gjorde att det bara till alldeles nyligen inte gick att få sin Varg EX regad och klar. Men nu har vi maskinen hemma och klar och de första turerna är redan gjorda.

Ni minns kanske att vi för snart ett år sedan gjorde en satsning på GGN med Varg MX, där vi körde fyra varv med tre batteribyten på den nya GGN-banan. Spontant, efter en knapp timmes körning är att fjädringen känns mer följsam än MX. Men det ballaste är den nya mjukvaran och den nya instrumenteringen, bestående av smartphonen Arkenstone. Mer om det framöver. Nedan lite foton på den vita skönheten.

Varg EX levereras direkt hem till dörren… …snyggt paketerad Komplett kit för gatkörning Snygg, diskret, sober Arkenstone, Varg EXs instrumentering Den nya knappsatsen, självklart med tuta och blinkers Varg EX i sydnärkes skogar

