Benavides till dramatisk Dakar-seger

Luciano Benavides, som gick upp i ledningen i Dakar-rallyt alldeles i slutet av loppet, slog Ricky Brabec med bara två sekunder.

Årets Dakar var spännande från början till slut. I starten skrev Edgar Canet historia genom att vinna prologen såväl som den första etappen av dagen som den yngste föraren någonsin. Canet slutade på 32:a plats.

Daniel Sanders, som var starkt involverad i tätgruppen, kraschade på den tionde dagen och skadade axeln, men fortsatte att tävla trots den svåra smärtan. Sanders slutade på femte plats.

Ricky Brabec, som hade lett loppet fram till sista dagen, gjorde ett orienteringsfel alldeles i slutet av loppet. Luciano Benavides tvekade, men gjorde rätt och vann med bara två sekunder. Tosha Schareina slutade trea.

”Otroligt. Jag slutade aldrig drömma. Jag vaknade upp idag full av energi och motivation, tänkte på vad jag kunde göra och trodde på mig själv. Det var nyckeln till årets Dakar. Att vinna med bara två sekunder är otroligt. Jag gjorde ett misstag i de två sista kurvorna och höll nästan på att krascha, så jag var på kanten, men det var värt det. Det här är mitt nionde Dakarrally, och det visar att om man aldrig slutar drömma, aldrig slutar tro och arbetar mot sina mål, så kan allt vara möjligt. Jag gav aldrig upp. Även idag, när jag såg att Ricky körde riktigt hårt, fortsatte jag bara att säga till mig själv att loppet inte är över förrän den sista kilometern är avklarad. Och till slut gjorde han ett misstag och jag lyckades. Otroligt! Vamos Argentina!” sa vinnaren Luciano Benavides efter loppet.

Dakar top-10:

1. Luciano Benavides (Arg), KTM, 49h00m41

2. Ricky Brabec (USA), Honda, 49h00m43 +00h00m02

3. Tosha Schareina (Esp), Honda, 49h25m53 +00h25m12

4. Skyler Howes (USA), Honda, 49h57m22 +00h56m41

5. Daniel Sanders (Aus), KTM, 50h03m56 +01h03m15

6. Adrien van Beveren (Fra), Honda, 50h05m27 +01h04m46

7. Ignacio Cornejo (Chi), Hero, 50h40m31 +01h39m50

8. Ross Branch (Bot), Hero, 51h49m56 +02h49m15

9. Toni Mulec (Slo), KTM, 51h57m59 +02h57m18

10. Preston Campbell (USA), Honda 52h02m36 +03h01m55

