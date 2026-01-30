Sista dagarna för ”Early Bird”, Gotland Ring Bike Week!

Boka senast lördag 31/1 för att erhålla 2025 års priser!

I samband med omstruktureringen av driftsbolaget bakom Gotland Ring, övertar KTM Club Scandinavia bokningarna och betalningarna till Gotland Ring Bike Week 2026.

Alla planerade evenemang på Gotland Ring 2026 är säkrade och kommer löpa på enligt plan. Med ”KTM Klubbens” övertagande av anmälningsprocessen, kan anmälningarna fortlöpa utan avbrott och vi kan fortsatt planera inför sommarens höjdpunkt.

Bokningar sker här:

För frågor, kontakta Linus Bankler på Linus@Bike.se

Gilla detta: Gilla Laddar in …