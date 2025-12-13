Piaggio-gruppen tar över importen av Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi och Vespa

Det händer en hel del när det gäller importen av motorcyklar i Sverige och övriga Norden. Vi har tidigare berättat om att Suzuki byter importör och att även Honda kommer att få en ny, ännu okänd, importör. I går gick det dessutom ut ett brev til Piaggio-gruppens handlare i Norden där man meddelar att importen till våra länder sköts direkt från Italien från och med 1 januari. Svenska SPG Nordic är därmed inte längre importör av Piaggio-gruppens produkter (Piaggio, Vespa, Aprilia och Moto Guzzi). Handlarna ombedes ta kontakt med Piaggio i Holland för att beställa motorcyklar, delar och övrig support. Vi kommer tillbaka med mer info när övergången är klar.

