Triumph förnyar avtalet med The Distinguished Gentleman´s Ride.

Triumph är stolta över att kunna meddela att de kommer att fortsätta som huvudpartner av The Distinguished Gentleman Ride (DGR), ett av världens största (och snyggaste) välgörenhetsprogram av motorcyklister, i ytterligare fem år.



Förnyelsen av detta viktiga partnerskap är en naturlig fortsättning på det som varit en stor framgångssaga, både ur perspektivet att samla in pengar och medvetenhet om forskning om prostatacancer och mäns mentala hälsa, men också i det otroliga deltagande och gemenskap som det har skapat för hundratusentals motorcyklister över hela världen.

DGR, inte bara för gubbar, bild från Manila, Filippinerna.

Som DGR:s huvudsponsor sedan 2014 är Triumph stolta över att ha spelat en nyckelroll i samarbete med Mark Hawwa och hans team för att hjälpa till att utveckla DGR till det världsomspännande evenemang som det är idag. The Distinguished Gentleman’s Ride’s grundades för att samla in pengar och skapa medvetenhet om forskning om prostatacancer och mäns mentala hälsa genom att förena klassiska motorcyklister, gamla som nya, över hela världen. Triumph anammade detta och i början av 2014 åtog de sig att stödja DGR genom globala marknadsföringsteam och att skänka The Distinguished Gentleman’s Ride moderna klassiska motorcyklar som priser för att belöna och främja insamlingen.

Snygga killar från tillställningen i St. Petersburg.

Under 8 år har Triumph och DGR arbetat tillsammans med det gemensamma målet att öka profilen för The Distinguished Gentleman’s Ride runt om i världen, för att få denna fantastiska gemenskap av knuttar att växa och i slutändan öka antalet deltagare och mängden pengar upp för att stödja grundidén.



Den 28 september 2014 ägde den första Triumph-sponsrade DGR rum i 58 länder, 257 städer och 20 000 klassiskt utsmyckade knuttar deltog, vilket totalt samlade in 1,5 miljoner dollar.

Covid-19-pandemin 2020 gav för DGR och dess utövare en utmaning. Trots svåra tider och arbetade DGR hårt för att utveckla ett nytt format som gjorde det möjligt för motorcyklisterna att visa sitt stöd och sin passion på ett säkert sätt, med evenemanget Ride Solo Together. Detta gjorde det möjligt för det globala DGR-samhället att uppnå sitt mest globala evenemang någonsin, med 171 länder och 2 531 platser som kör solo tillsammans, alla anslutna tillsammans via sociala medier.

Eleganta damer från London.

Eftersom utmaningarna kvarstod under 2021 anpassade The Distinguished Gentleman’s sitt format igen.

Som ett resultat av detta sågs en betydande ökning av deltagare och insamlade medel jämfört med föregående år med 65 300 motorcyklister, nästan 10 000 fler jämfört med 2020, vilket ökade de insamlade medlen med 1,4 miljoner dollar mer än 2020. År 2021 flyttade evenemanget från september till maj, och varje indikation ger hopp och förtroende för en fantastisk resa 2022, som alla inblandade är engagerade i att göra det mest framgångsrika året någonsin!

