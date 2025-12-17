Missa inte förköpstävlingen

Jul närmar sig och även om vi inte kommer med en julklapp i det här mejlet så påminner vi gärna om den förköpstävling du får delta i om du köper biljett till MC-Mässan före 20/12.



Gör du det får du en inbjudan till en tävling vi gör tillsammans med Sveriges motorcyklister, SMC. Fem frågor och en avslutande del om dina tips för att vi ska sälja fler motorcyklar. Svaren ska vara inne före den 29/12.



Varför köpa biljett redan nu?

Utöver det goda argumentet att det är bättre med en biljett i handen än hos mässan… så har vi spetsat förköpserbjudandet med följande:



Förköpstävling

De största utställarna har bidragit med ett pris vardera med värden mellan 1.000 och 6.500 kronor. Köper du biljett före jul kommer du att få en inbjudan till årets förköpstävling.



Mässfester

Ett nytt inslag på MC-Mässan är att vi har två stora mässfester fredag 23/21 med Hasse Brontén som kör stand-up och på lördag 24/1 med Annika Ljungbergs ”Cotton Eye Joe show”. Begränsat antal biljetter, så det är först till kvarn!



Medlemserbjudande SMC

Är du inte medlem i SMC redan idag så kan du som köper en förköpsbiljett få en rabatt på hela 200 kronor när du samtidigt blir medlem i SMC.



Stora Motorcykelkatalogen 2026

Köp din biljett före jul så erbjuds du att beställa Stora Motorcykelkatalogen 2026 för 120 kr (40% rabatt, ord. 199 kr) – årets hojbibel!



