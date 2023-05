ExploreBike: Start2Ride med Yamaha

Start2Ride är ett event där det är möjligt att provköra motorcyklar från nästan alla märken. Under 2023 genomförs arrangemanget i Göteborg och Stockholm.

På Yamahas eventområde finns i princip alla hojar i deras program. Provkörningen pågår från kl. 10.00 till 17.00 under lördag och söndag. Start2Ride arrangeras av MC Branschen (McRF).

Personalen på Yamaha genomför ett morgonmöte för att gå igenom alla rutiner. Under dagen blir det ett antal hundra provkörningar av olika modeller.

Utbudet av kläder har utökats under året och Yamaha har numera en stor e-handel med såväl kläder som tillbehör.

Sporttourern Yamaha Tracer 9 i färgen Redline är en bra kombination mellan kraft och smidighet.

Under 2023 lanserar Yamaha sina första eBikes i tre olika versioner. Ovan syns Gravel eBike Wabash GT och Urban eBike CrossCore RC.

Yamaha Ténéré 700 World Raid med tillbehör i form av kraftigare hasplåt, hög framskärm och kedjeskydd.

För de minsta fanns en Yamaha R1 i microutförande att köra längs den lilla testbanan.

Mountain eBike MORO 7 är utrustad med växlar från Shimano, fjädring från RockShox och bromsar från Magura. Motorn har benämningen PW-X3 och ger föraren extra stöd i olika kraftlägen upp till 25 km/tim.

Vid sidan av testbanan för motorcyklar fanns en mindre grässlänt för testkörning av e-Bikes.

Efter provkörningen hos Yamaha fanns det möjlighet att få sitt foto taget av fotografen Sebastian Lundberg från Yamaha/Bluebird film.

Foto: Sebastian Lundberg, Bluebird film.

Moutain eBike MORO 7 är lätthanterlig och uppmuntrar till bakhjulskörning.

Yamaha MT-09 har sålt i mer än 50 000 exemplar i Europa och och finns även i en SP-version med bland annat fjädring från Öhlins.

Under all provkörning under eventet krävs det full skyddsutrustning med hjälm, ryggskydd, stövlar, kläder och handskar.

Civil motorcykelresurs (CMR) som utbildas av FMCK var på plats och berättade om sin verksamhet. Alla CMR-förare utbildas på Yamaha Ténéré 700.

Efter provkörningen bjöds det på kaffe och kall dryck i skuggan.

ExploreBike:

ExploreBike är motorcykeläventyrare och skribent på Bike.se. Global Ride är ett projekt där målet är att köra motorcykel på alla jordens kontinenter.

www.explorebike.se

