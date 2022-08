ExploreBike: Brittiska öarna (del 2)

Del två av resan fortsätter på Irland och första anhalten är den vackra nationalparken Wicklow Mountains som ligger strax söder om Dublin.

Vägarna i nationalparken är bitvis så smala att endast en bil i taget kan passera. Vyerna och landskapet är vackert och det är fullt med fantastiska fototillfällen. På toppen av bergsmassivet är utsikten helt otrolig och man ser långt mot horisonten.

Mellan Wicklow Mountains och Dublin i den lilla kustorten Bray, firade det Irländska flygvapnet 100 år. Man bjöd på en riktig flygfest med såväl markutställning som en mängd olika flyguppvisningar. Uppvisningen brukar genomföras under varje år med ett stort antal besökare längs strandpromenaden där flygstråket är förlagt.

Färden gick sedan vidare norrut till Nordirland och till Belfast. Staden är känd för att vara skådeplats för konflikten som kallades The Troubles, men även för att vara födelseplatsen till fartyget Titanic.

I hamnkvarteren finns Titanicmuseet som är väldigt intressant och håller hög klass där man får ta del av hur skeppet byggdes och dess förlisning. Precis utanför museet finns även Titanics dorrdocka som bevarats.

Från Belfast tog vi oss längst norrut på Nordirland till området Giant´s Causeway där det finns ca 40 000 svarta polygonformade stenar, de flesta som hexagoner.

Fenomenet uppstod för ca 60 miljoner år sedan och alla stenarna är samlade i en klunga, likt en gigantisk vaxkaka som sträcker sig från land och ut i havet.

Området är välbesökt och förutom stenarna så finns det ett besökscentrum med restauranger, butiker och flera olika utkiksplatser. Det finns ett antal olika svårighetsgrader på de vandringsrutter som krävs för att ta sig ner till själva stenformationerna.

Kuststräckan på norra Irland heter Causeway Coastal Route och har många magnifika vyer. Området har röstats fram till att vara en av världens främsta resmål av Lonely planet under 2018.

Tillbaks i Belfast besöker vi parlamentsbyggnaden Stormont som invigdes 1932. Vägen som leder upp mot byggnaden är inte öppen för allmän trafik, men ger en mäktig känsla att promenera längs med.

Efter Irland och Nordirland var det dags att ta färjan över till Skottland från Larne (norr om Belfast) till Cairnryan i Skottland. Sista biten av färjeturen går in i Loch Ryan och man får direkt en känsla för det typiska skottska landskapet.

Första dagen i Skottland tar oss till Glasgow och därefter fortsatt norrut genom Lock Lomond och The Trossachs nationalpark. Landskapet är magiskt och det finns massor av grusvägar för avstickare.

På avstånd passerar vi Storbritanniens högsta berg Ben Nevis (1 344 möh) och njuter av vyerna. Området besöks varje år av en stor mängd turister som vandrar och åker längs vägarna i området. Vi passerar även den välkända sjön Loch Ness, som är ett riktigt turistnav i Skottland.

Det andra målet för resan var att nå John o´ Groats på den nordöstra delen av Skottland. Alla som tagit sig från Land´s End till John o´Groats kan titulera sig som End to Enders vilket vi kunde glädjas åt mellan regnskurarna.

På norra Skottland finns vägen North Coast 500. Hela sträckan är 516 miles och går längs de otroliga kustvägarna med start i Inverness. I dessa trakter är det lite mer glest mellan affärer och bensinmackar, varvid det är bra med god planering.

Det kan även under sommaren vara svårt att hitta boende då de få boenden som finns snabbt blir bokade.

Söder om Inverness ligger Cairngorms nationalpark som är ett låglänt bergsområde med slingrande vägar. Regnet gjorde återigen sig påmint och man kunde på långt håll se vad som väntade…

I området finns det flera mysiga bergsbyar med hotell, caféer, restauranger och små butiker. Trafiken på de smala bergsvägarna var långsam då omkörningar är nästintill omöjliga.

Efter ett par dagar längs de skottska vägarna kom vi fram till Liverpool. Staden är känd som en stor hamnstad men framförallt för The Beatles. I hamnområdet finns The British Music Experience som är en stor utställning med all brittisk musik från 30-talet. Innanför dörrarna möts man av en mindre arena som spelar livemusik från de största brittiska artisterna.

Utanför museet står Beatles-statyn som invigdes 2015 till minne av 50-årsjubileet då Beatles spelade sin sista konsert i Liverpool.

Från Liverpool tar vi oss till Royal Air Force museet som ligger i utkanten av Birmingham. Museet består av tre fulla hangarer med såväl äldre som nutida flygmaskiner.

Några unika prototypplan finns även som en del av utställningen och i en av hangarerna fanns det även möjlighet att testa olika typer av flygplanssimulatorer.

Från Birmingham fortsätter vi mot södra delarna av England och i utkanten av London finns Mercedes World som är en form av upplevelsevärld och nöjespark. Man kan provköra merparten av deras modeller, antingen i terrängen eller på en racingbana. Man kan även få en åktur med en tävlingsförare i någon av deras AMG-modeller.

I en del av anläggningen har man fokuserat på racing och framförallt Formel 1. Man kan prova F1-simulatorer och även kika på den F1 bil som hänger från taket (i tunna ståltrådar). Bilen är som en sprängskiss där man kan se alla delar, ner till små bultar.

Vi avslutar resan i London med de klassiska turistbesöken vid Big Ben, London Eye och Picadilly Circus.

Utställningen Churchills War Rooms rankas som en av de bästa i London. Här får man en inblick i andra världskriget och hur självaste Churchill ledde sin nation i kriget.

Miljöerna är bevarade intakta från andra världskrigets slut och det går nästan att leva sig in i hur det var i detta underjordiska system av gångar och rum. Bland annat finns det kartor och en Enigma-maskin bevarad.

Under denna resan valde vi att köra på ett par Michelin Anakee Adventure som är ett så kallat 80/20-däck (80 % on road och 20 % offroad) som passar väl för asfalt och grusvägar.

Däcket har två olika gummiblandningar – hårdare i mitten och en mjukare på sidorna. Detta ger otroligt bra egenskaper i regn och lång livslängd. Nedan bakdäck har gått drygt 700 mil på vår fullastade hoj och har många mil kvar.

Under resan använde vi intercomsystem från SENA där passageraren hade modellen Spider RT1. En något enklare modell (utan kamera) men med lika bra ljud som de dyrare modellerna.

Utöver att man kan prata med varandra (eller med en hel grupp av åkare som kör tillsammans) kan man prata i telefon eller lyssna på musik, poddar och ljudböcker. Att kunna småprata med varandra höjer såväl säkerheten som upplevelsen på hojen.

Som sista del på resan tog vi färjan från Dover till Calais där två dagars transportsträcka väntade genom Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Danmark.

Avslutningsvis så kan vi konstatera att Brittiska öarna är ett fantastiskt resmål med otrolig natur, levande kultur och många trevliga och hjälpsamma människor. Kan varmt rekommenderas för de som vill åka på en första långresa med passagerare.

