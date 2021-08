ExploreBike: Uppladdning inför Gripendygnet

Idén om att köra 24-timmarstävlingen Gripendygnet växte fram under vintern. På grund av coronaviruset var det inte möjligt att köra en längre äventyrsresa och då passade det bra med en utmaning på hemmaplan.

Förberedelserna inför att köra Gripendygnet med min Yamaha Ténéré 700 har bestått av såväl teknisk körträning som fysträning. En viktig del av förberedelserna är även kosten före och under racet och till min hjälp har jag Tomas Gustavsson och Jeanette Blomster på Vitargo.

Tomas har en bakgrund som elit-triathlet och har arbetat med forskare, förbundskaptener och idrottare inom olika sporter. Jeanette är licensierad kostrådgivare och har lång erfarenhet av att arbeta med kostanalys för idrottare.

Vitargo har sitt kontor och lager i Kalmar. Tomas arbetar med en laddning produkter som skall skickas iväg.

Vitargo står för den patenterade kolhydrat som uppfanns under 90-talet. Vitargokolhydraten visade sig i kliniska studier vid Karolinska institutet återlagra muskelglykogen efter träning 70 procent snabbare och att sportdrycken Vitargo med låg osmolalitet snabbt passerar magsäcken och levererar energi extra snabbt till blodbanan.

En uppladdning inför en fysisk prestation är alltid individuell men här kommer en övergripande plan för mina förberedelser och genomförande av Gripendygnet vad gäller kosten.

Före tävlingen kommer jag äta normal husmanskost och de tre sista dagarna innan starten så kommer jag fylla på med extra kolhydrater och elektrolyter (magnesium, kalcium, kalium, natrium) i form av 3-5 påsar Vitargo +Electrolyte (ovan) under dessa tre dagar.

Under tävlingen kommer jag fortsätta att dricka +Electrolyte i pauserna (ca 4-5 dl) men även en halv energibar (ovan och nedan) per paus. Under körningen har jag en vätskeryggsäck med bara vatten. I ryggsäcken kommer jag ha med mig energigel (nedan) som ”nödproviant” ifall jag känner att det behövs en snabb energipåfyllnad.

Vid frukost, lunch, middag och kvällsmål kommer jag äta energirik mat såsom pannkakor, conflakes med möjlk, pasta etc.

På Vitargos kontor i Kalmar finns en vägg med hälsningar från olika landslag, team, klubblag och enskilda idrottare de senaste 25 åren. Otroligt inspirerande och se alla medaljer och prestationer.

ExploreBike och projektet GLOBAL RIDE:

Global Ride är ett projekt där jag har som mål att köra motorcykel på alla jordens kontinenter. På grund av coronaviruset är det just nu inte möjligt att resa och jag har därför beslutat mig för att med min Yamaha Ténéré 700 köra en svensk enduroklassiker (Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National) och 24-timmarstävlingen Gripendygnet.

