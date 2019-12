Christoffer Bergman kör Supersport-VM 2020 med Wójcik Racing Team

Foto: Mj_photogp – Mateusz Jagielski

Wójcik Racing Team har meddelat att Christoffer Bergman kommer att vara deras förare i Supersport-VM säsongen 2020.

Polska Wójcik Racing Team är väletablerat i roadracingens långlopps-VM ”EWC” där man som ett av toppteamen för närvarande ligger på tredje plats.

Christoffer Bergman tävlar idag för Wójcik Racing Team i EWC där han tillsammans med sina teamkollegor Gino Rea och Axel Maurin tog en stark andraplats i 24-timmarstävlingen Bol dòr på Franska Paul Ricard-banan i September.

29-årige Christoffer från Säffle jobbar till vardags som testförare för Öhlins. Han har en gedigen tävlingserfarenhet som bland annat innefattar just VM i Supersport under 2016 och 2017, och i år vann han FIM European Superstock 1000-serien.

Grzegorz Wojcik – Teamchef: ”efter att ha lärt känna Christoffer och förstått hans fulla potential så var beslutet att ställa upp i Supersport-VM inte svårt att ta, under det gångna året har Christoffer varit överlägsen i Europa med sin serieseger i Superstock 1000-klassen i Alpe Adria Cup. Christoffers prestationer i långloppsracing är enastående, han jobbar mycket bra med resten av teamet och delar med sig av sina erfarenheter. Under 2020 kommer Wójcik Racing Teams fokusera på sitt deltagande i både långlopps-VM och Supersport-VM. De två mästerskapen har tävlingar under samma datum två gånger under 2020 men vi har ännu inte beslutat om en annan förare skall ersätta Christoffer i EWC.”

Christoffer Bergman kommenterar: ”Förberedelserna har pågått i flera månader redan och det känns riktigt bra att kunna presentera detta nu. Det kommer att bli en intensiv säsong som jag ser fram emot. Samtidigt är jag beredd på att kämpa för pallplaceringar i EWC och försvara teamets tredjeplacering i serien. Jag ser verkligen fram emot nästa år och att leverera både bra resultat och spännande racing.

Under 2020 kommer Wójcik Racing Team att vara ett officiellt Yamaha-team med teknisk hjälp från Yamaha Europa och Yamaha Polen.

2020 års säsong i Supersport-VM inleds 28 februari på Phillip Island-banan i Australien.

