Nyheter från Roadracing SM

Safari Racing Teams depåuppställning. Text och foto: Bengt Johannesson

Safari Racing Team

Nu är Safari Racing Team inne på sin sjätte säsong i roadracing, Det Falkenbergsplacerade teamet har 5 förare, varav fyra var närvarande vid SM-tävlingarna på Sviestadbanan utanför Linköping den 18-19 juni. De som ingår i teamet är Filip Eklund (21 år) Anton Eklund (20) Calle Eklund (17) Melwin Atthage (19) Loke Knudsen (17) Teamet karakteriseras av stabilitet på förarsidan. Det är i princip samma förare som har varit med hela tiden. Ett nytillskott, som har kommit till 2022-säsongen, är Melwin Atthage. Ytterligare en förare kom till teamet för tre år sedan, danske Loke Knudsen.

Under tidens gång har förarna förbättrat sina prestationer avsevärt. Under SM-tävlingen på Sviestadbanan erövrade teamet två pokaler, båda i klass SST 600. Vinst genom Filip och en tredjeplats av Anton.

Hur man finansierar sin verksamhet, är en fråga som berör många som är engagerade i roadracingsporten. Detta gäller även Racing Safari Team, som därför söker partners för att kunna utveckla sin sport ytterligare.

Stefan ”Smen” Sand försöker mata in rätta värden till den elektroniska motorstyrenheten på sin maskin. Text och foto: Bengt Johannesson

Stefan ”Smen” Sand

Stefan ”Smen” Sand har lång erfarenhet inom roadracing. Han tog licens redan 1978, och tävlade fram till 1990. Då blev han pappa, och roadracingen lades på is. Men 2003 blev det ett återfall, och med sin Morbidellihoj, började han köra Classic Cacing. 2015-16 hyrde han Moto 3-maskiner för att köra i SM, och 2017 köpte han en egen tävlingsracer.

Under träningarna inför SM-tävlingarna på Sviestad, drabbades hojen av problem vid kurvtagning. Maskinen ”dog” in i svängarna, och felet identifierades som elektroniskt Motorn fick inte rätt bränslemängd, vilket styrs elektroniskt, men gick igång igen med lätt gaspådrag. Den s k mappningen har en grundinställning, men behövde justeras manuellt för att rätt bränslemängd skulle levereras till motorn. Men då en laptop kopplades in till motorn för att genomföra en åtgärd, fick den inte kontakt med styrenheten, så ”Smen” fick leva med en trilskande motor under tävlingarna.

Valdemar Mellgren leder före en klunga av mer erfarna förare genom Esset på Sviestabanan. Foto: Bengt Johannesson.

Ungt framtidslöfte

Valdemar Mellgren, 13 år, är ett av roadracingens senaste tillskott i SM-sammanhang. Helt oerfaren är han inte, eftersom han sedan tidigare tävlar i Minimoto, där han för närvarande leder sin klass. Men på Sviestadbanan fick han sitt elddop, när han ställde upp i Moto3-klassen.

Steget från Minimoto till Moto3 tyckte Valdemar inte var så stort, eftersom det var relativt stor likhet mellan hans minimoto-Honda på100cc och Moto3-maskinen på 250cc. Den senare är i standardutförande, vilket betyder att den har mindre effekt, enklare fjädring, enkel skivbroms fram, lägre trimningsgrad mm.

I racet på Sviestad ställde 7 förare upp på gridden. I detta sällskap hävdade sig Valdemar sig väl genom att bli trea i mål!

Det är inte helt vanligt, att man ser något annan maskinmaterial hos Stall Nordgren än Moto3 eller 125GP. Men här är en Honda CBR 500, som körs av Olle Lampinen Olsson. Text och foto: Bengt Johannesson.

Stall Nordgren Racing utökar med större maskin

Henrik Nordgren har tidigare gjort mer eller mindre allvarliga satsningar på större maskiner än Moto3 eller 125GP, men nu har han skaffat en Honda CBR 500 twin. Det är en standardhoj som har modifierats. Den har till 2020 fått dubbla bromsskivor och uppdaterad framgaffel. Det som har gjorts är montering av annat avgassystem, modifierad tändning, och speciella racekåpor.

Man har också fått ned vikten, bland annat genom att ersätta tvåsitsbakramen med en racinganpassad av aluminium. Bara detta lättade hojen med 5 kilo. Maxvarvet på motorn ska upp från 9000 till 10 000. Men redan nu verkar motorcykeln vara konkurrenskraftig, därför att Olle Lampinen Olsson körde in på en åttondeplats med den på lördagsracet under SM på Sviestad.

Lukas Strandäng (36) leder lördagens Open 600-race före Oliver Ryrvall (55). Text och foto: Bengt Johannesson.

Snabb nykomling i SST 600

I Open 600-klassen under SM-tävlingarna i roadracing 18-19 juni på Sviestadbanan utanför Linköping segrade på lördagen Lukas Strandäng, som tävlar för Falkenbergs MK. Med sin Yamaha lämnade han sina konkurrenter så långt bakom sig, att segermarginalen blev drygt 16 sekunder! Detta fick till följd, att han blev uppklassad från rookie-stadiet till SM-värdighet.

Tyvärr var han inte lika lyckosam på söndagen, då han konfronterades med mera erfarna förare. Lukas fullföljde inte racet, utan fick bryta efter 11 varv. Men då hade redan hunnit visa sin snabbhet, eftersom hans bästa varvtid gav honom en placering som tredje snabbaste förare. Inte dåligt för att vara hans första SM-framträdande.

