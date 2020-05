Video: Sanningen om Leg Dangle

Vad är ”Leg Dangle” och varför gör roadracingförare det? Vem startade det hela? Här får du veta mer om det hängande benet, som blivit allt vanligare inom framförallt MotoGP på senare år.

Under senare år har vi kunnat se allt fler roadracingförare, framförallt i MotoGP, med ett ben hängande dinglandes vid sidan om fotpinnen, under inbromsning inför kurvtagning. Har du någonsin funderat över varför roadracingförare gör just detta? Och vem var det som startade det hela?

Här förklarar Team Suzuki Ecstar MotoGP:s testförare Sylvain Guintoli vad det hängande benet, även kallat ”Leg Dangle” handlar om. Varför förarna inom MotoGP gör det och vilka fördelar och nackdelar som finns. Här får du veta sanningen om Leg Dangle.

