Tajt MotoGP på spanska Aragon

Åtta olika segrare i de senaste åtta racen. MotoGP 2020 levererade ännu en gång när Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) vann helgens minsta sagt tajta och spännande race på spanska Aragon. Alex Marquez (Repsol Honda Team) vann sin andra MotoGP-pallplats på raken efter att ha kört i mål 0,2 sekunder efter Rins som tvåa. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) slutade som trea, och leder nu mästerskapet.

Maverick Viñales var grymt snabb iväg från startlinjen, och en kort stund senare, vid kurva 1, var det oerhört nära mellan spanjoren och Quartararo. Upp på insidan av duon var Morbidelli in i vänstern, men italienaren drev ut brett, så pass att Viñales och Quartararo kunde ta sig förbi med Viñales åter i ledningen – och började sätta fart. Rins gjorde även han en bländande start från P10 och var upp till P4 under det inledande varvet, strax före Jack Miller (Pramac Racing), med Mir på P6. Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) tappade ner till P12 på det inledande varvet från startrad 1 medan Andrea Dovizioso (Ducati Team) hade gjorde tidiga framsteg till P8 från P13.

Viñales ledning var upp till 0,7 sekunder på varv 1 men Quartararo körde snabbare på varv 2 för att kappa differensen ner till en halv sekund. Under tiden var Rins uppe på insidan av Morbidelli vid kurva 1, med siktet inriktat på de två ledande Yamahaförarna. Morbidelli tappade sedan ytterligare mot Rins, som vid det här laget även passerat Quartararo i målböjen, efter att Quartararo drev ut aningen brett. Viñales ledning hade varit uppe till 0,8 sekunder men Rins flög fram och marginalen var snart under en halv sekund. Femteplacerade Mir var den snabbaste mannen på banan under varv 5, med Miller och Alex Marquez i hasorna.

På varv 6 var Rins 0,6 sekunder snabbare än Viñales och på väg till det sjunde varvet av 23 började Rins flåsa sin landsmans nacke.

På varv 8, i sista kurvan, passerade Rins Viñales för att ta över ledningen. Ett smidigt, rent och snyggt svep på insidan på väg mot start och målrakan och Marquez tog över P5 från Quartararo – där Repsol Honda-mannen återigen var den snabbaste mannen på banan. Marquez tog sig sedan förbi Morbidelli och på varv 9 var spanjoren den enda föraren på 1: 48-tid – fantastiskt kört av Marquez, som för stunden var 0,2 snabbare än Mir, som låg precis före honom.

Uppe i täten delades de fyra ledande förarna åt med ynka 1,2 sekunder med Rins fortfarande i ledning. Marquez låg nu och jagade tätt bakom Mir och rookien var väl med i segerkampen på Aragon. Femteplacerade Morbidelli mäktade inte med kvartettens tempo. Mir tog sig sedan upp på insidan av Viñales vid Turn 15, Viñales lyckades hålla sig före, men vid kurva 16 tog sig Mir förbi. Sedan, vid kurva 1, var Marquez på P3 med 10 varv kvar. Nu var det Suzuki 1-2. Längre bak hade Quartararo ett katastrof-race och var nere på P15 – omkörda av Johann Zarco (Esponsorama Racing), Danilo Petrucci (Ducati Team), Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) och Red Bull KTM Factory Racing-duon Pol Espargaro och Brad Binder.

Längst fram var Marquez fortfarande den enda föraren på 1:48-tider och Viñales mäktade inte med att svara på Rins, Mir och Marquez tempo. På varv 16 av 23 hade Mir och Marquez kapat tid mot Rins och endast 0,6 sekunder skilde trion åt.

Med sju varv kvar var Viñales nästan två sekunder efter de främsta förarna och det verkade mer och mer som att GP-segern på Aragon stod mellan de två Suzukiförarna och Hondaföraren Alex Marquez.

Med sex varv kvar var Rins ledning endast tre tiondelar. Marquez var fortfarande där och visade inga tecken på att sakta ner. Nere i det näst sista kurvan skar Marquez sig förbi Mir som en het kniv genom smör, upp på P2. De tidigare Moto3-teamkamraterna Rins och Marquez var nu 1-2 och det blev allt tajtare – under ett varv var Marquez över tre tiondelar snabbare.

Två varv kvar! Rins hade tre tiondelars ledning över Marquez, och på väg ut på det sista varvet var ledningen fortfarande kvar på 0,3 sekunder. Samtidigt var Mir tvungen att hålla ett öga på Viñales, samtidigt som Morbidelli uppvaktades av Nakagami i kampen om de fem främsta placeringarna. Alla ögon riktade sig dock mot toppstriden och Marquez var fortfarande där!

Det var en minst sagt tajt slutuppgörelse mellan de två spanjorerna. Rins gjorde inte ett endaste synbart fel och Alex Marquez producerade ytterligare en grym körning, där båda förarna inledde från fjärde startraden för att avsluta 1-2 på MotorLand, med Rins som segrare före Marquez, och Mir på tredje pallplats, vilket ger Team Suzuki Ecstar ledningen i teammästerskapet. Dessutom betyder Mirs sjätte pallplats i hans senaste åtta race, att han nu tar över mästerskapsledningen (före Quartararo på andra plats – sex poäng efter).

I slutändan passerade Viñales linjen bara 0,2 efter Mir efter att Yamahaföraren fick till en fantastisk avslutning på racet. Förvisso gick han miste om en pallplats på Aragon men Viñales har kapat gapet till toppen i mästerskapet, där det nu endast skiljer 12 poäng mellan honom (på tredje plats) och Mir med fyra race kvar att köra i årets MotoGP.

Gilla Gilla Laddar...