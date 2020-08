Spektakulärt MotoGP i Österrike

Andrea Dovizioso (Ducati Team) säkrade Ducatis 100% Red Bull Ring-segersvit under söndagens MotoGP. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) och Jack Miller (Pramac Racing) körde in på andra respektive tredje plats.

Efter en enorm krasch som drog med sig Johann Zarco (Esponsorama Racing) och Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) rödflaggades racet på varv 9.

Morbidelli och Zarco var båda tur nog snart på fötterna igen efter en av de läskigaste incidenterna i MotoGP-historien. Båda förarna besökte läkarmottagningen för en kontroll, där båda förklarades oskadda.

Efter att förarna hämtat andan – och funktionärerna gjort ett fantastiskt jobb med att rensa banan och fixa luftstaketet – var omstarten på 20 varvsracet ett faktum. Pol Espargaro var i pole eftersom startordningen beslutades efter positionerna under varvet före kraschen. Och KTM-föraren fick en mycket bra start, men Miller kom flygande upp på insidan från P3, och drev ut långt men kunde använda den långa rakan för att behålla sin fördel.

En stund senare lyckades Pol återta ledningen från Miller – som hade valt ett soft-soft däcksalternativ – gav sig inte. Australiensaren tog åter ledningen vid kurva 6 och gav fullt. Samtidigt var öppningsvarvet efter omstarten en katastrof för Viñales som hamnade på sista plats. Efter racet kom uppgifter om att Viñales hade drabbats av någon form av mekanisk eller elektriskt problem hos sin YZR-M1. Och hur gick det för Quartararo? Efter att ha inlett längst bak hade fransmannen börjat klättra några platser men för de två Yamaha- och topp-två-förarna i mästerskapet handlade det nu om skadebegränsning – P16 och P20 för Quartararo och Viñales på varv 1.

Under varv 3 var Miller nästan en sekund före Pol Espargaro, Dovizioso, de två Suzukiförarna och Oliveira. Mir och Alex Rins såg väldigt starka ut efter att ha inlett bra med sina GSX-RRs, och duon – tillsammans med Dovizioso – uppvaktade tätt bakom Pol Espargaro. Under varv 4 ökade Millers ledning till över en sekund men på nästa varv satte Dovizioso racets snabbaste varv. Strax bakom italienaren hade Espargaro fullt upp med de två Suzukiförarna. Trion utbytte positioner som om det inte fanns någon morgondag och de tappade en del till Dovizioso, där Rins plötsligt gjorde en extra laddning och kunde ta upp jakten på Dovizioso.

På varv 7 satte Rins det snabbaste varvet. Längre bak var Quartararo P13 och Viñales var fortfarande utanför poängplacering. På nästa varv var Millers ledning nere till bara 0,4 sekunder när Dovizioso och Rins tog in på Pramac Racing-stjärnan, med Pol Espargaro, Mir och Oliveira nu över en sekund efter täten. Espargaro såg ut att bli allt mer stressad eftersom en potentiell raceseger, eller åtminstone en pallplats, långsamt halkade ur hans grepp. Han begick några misstag och på varv 9 var katastrofen ett faktum för KTM i deras hemmarace. Vid sväng 4 dråsade både Espargaro och Oliveira i backen.

Ute på banan hade Dovizioso och Rins kört ikapp Miller, med Mir närmast där bakom efter att de två KTM-förarna kraschade. Vid kurva 6 var Rins på väg ut ur racet efter att framdäcket tappade fästet, men spanjoren räddade situationen. Nu skedde en förändring om ledningen. Dovizioso smet förbi Miller i kurva 1 och vid kurva 9 under samma varv följde Rins. Rins var verkligen på gång men hans race fick sedan ett snöpligt slut vid kurva 6. Återigen tappade framdäcket fästet, men den här gången kunde inte situationen räddas och en fyravägsstrid om tävlingssegern blev en trevägsfajt. Dovizioso vs Miller vs Mir, med Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) över två sekunder bakom på fjärde plats då sydafrikanen hade ytterligare en fin söndagskörning.

Sju varv kvar att köra. Ingen förändring mellan de tre uppe i täten. Rossi och Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) jagade Binder medan mästerskaps-ledarna Quartararo och Viñales låg på 8:e respektive 13:e plats för närvarande. Viñales var också den snabbaste mannen ute på banan. Med fem varv kvar att köra började Dovi dra ifrån Miller och Mir och Miller började se ut som om han kämpade med sina mjuka Michelin-däck. Med fyra varv kvar, hade Dovizioso skapat sig en ledning på 0,9 sekunder med Miller som tvåa. Mir var tätt bakom Desmosedicin men det grymma Ducati-vridet gjorde det möjligt för Miller att behålla andraplaceringen.

Väl inne på det sista varvet. Allt kan hända, men racet skulle högst sannolikt gå till Dovi. Men vem skulle ta andraplatsen? Miller kämpade och och försvarade så hårt han kunde för att göra det till en Ducati 1-2 – och det såg ut som om han skulle kunna lyckas med det. Men Miller trodde att Mir var närmare honom på väg in i kurva 9 och vilket gjorde att han valde en defensiv linje och kom långt ut vid utgången. Mir använde den normala, svepande linjen – och Mir var förbi. Dovi var först över mållinjen för att kräva sin tredje seger på Red Bull Ring. Mir vann sin första MotoGP-pallplats medan Miller fick nöja sig med tredjeplatsen.

Binder, efter att ha kvalat som 17:e slutade på 4:e plats i KTM:s hemmarace, och det under sitt livs första race på Red Bull Ring med en MotoGP-maskin. Ännu en imponerande bra körning för sydafrikanaren. Femteplatsen gick till Rossi trots den skrämmande incidenten i första racet, innan omstarten. Doktorn slutade som den främsta Yamaha-föraren i Österrike, med Nakagami på 6:e plats som den främsta Honda-föraren.

Danilo Petrucci (Ducati Team) korsade mållinjen som sjua och slutade bara 0,036s före Quartararo. Det var ett starkt skadebegränsningsarbete av 21-åringen som landade en 8:e-plats. 1,5 sekunder efter Quartararo var Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3) som säkrade sitt bästa toppklassresultat i och med sin 9:e-placering. Ett toppjobb av MotoGP-rookien som kommer att få ett betydande uppsving av självförtroende med sig i nästa MotoGP på samma bana kommande helg.

Viñales lyckades slutligen återhämta sig till 10:e placering efter hans utmaningar i det omstartade loppet. Quartararos mästerskapsledning har minskat till 11 poäng medan Dovizioso klättrade förbi Viñales i mästerskapet, upp till andraplatsen.

Sista förarna som lyckades köra till sig poäng i racet var Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini), Michele Pirro (Pramac Racing), Bradley Smith (Aprilia Racing Team Gresini), Repsol Honda Teamförarna Alex Marquez och Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol).

Nu stundar några dagars vila innan det återigen är dags för full attack på Red Bull Ring igen.

