Rossis sista race

Valentino Rossi avslutade i god stil under årets sista race på Valencia-banan. Kvalade in som 10:a och avslutade också inom topp tio. En gigantisk avslutningsfest följde.

MotoGP-storheten Valentino Rossi har nu slutligen lagt hjälmen på hyllan. Han presterade dessutom helt okej i sitt sista race på årets, sista deltävling i Valencia. Han var helt nöjd med att kunna säga att i sitt sista racer var han fortfarande med bland de topp tio snabbaste i världen. Under avslutningsceremonin på kvällen fick han dessutom officiellt utmärkelsen ”Moto-GP-legend”.









Och det med all rätt, för Valentino Rossi har tävlat i Grand Prix under 25 år, och har vunnit nio VM-titlar i 125, 250, 500cc och MotoGP. Han började redan som 17-åring år 1996 i Sepang, där han stod på trettonde startruta och slutade sexa. Året efter dominerade han 125-klassen helt och tog 11 vinster under årets 15 tävlingar.

Året efter bestlutade Aprilia att lyfta upp honom till 250-klassen och startade med tre pallplatser under de första fem racen. Och sedan en vinst i Holland. Det året blev han tvåa totalt efter Loris Capirossi.

1999 tog han sedan sin revansch och tog hela nio vinster och därmed hela 250-mästerskapet.

Året efter klev han upp i den största klassen med Honda NSR500 och började snart ta hem pallplatser och sin första vinst på Donington. Han vann även i Rio de Janeiro. Men årets titel gick till Kenny Roberts Jr.

2001 såg honom ta elva vinster i sexton race. Sedan fortsatte han dominera med Honda till och med 2003. Till 2004 bytte han till Yamaha och vann VM i två år till. Totalt fem VM-titlar på rad i största klassen.

Två år, efter tog Nicky Hayden titeln (2006) och Casey Stoner (2007). Men år 2008 och 2009 var nummer 46 tillbaka i topp igen. År 2010 förlorade han mot sin teamkompis Jorge Lorenzo, efter en bitter kamp. Två år med Ducati 2011 och 2012 gav bara tre pallplatser. 2013 gick han åter tillbaka till Yamaha och tog sin första seger i Assen.

2014 och 2015 kämpade han för sin tionde VM-titel, men föll på målsnöret i det sista racet i Valencia 2015, då Jorge Lorenzo låg steget före. Efter incidenter tvingades Rossi starta det racet sist, men körde ändå upp sig till fjärde plats.

Åren efter kom fler segrar och pallplatser, dock hade han inte längre någon riktig chans att ta en ny VM-titel. Han vann på Assen 2017 och hans sista pallplats togs på Jerez i fjol.

Det blir dock inte sista gången vi ser Rossi i depån eftersom han kommer fortsätta att leda sitt VR46-team som kör Ducati i MotoGP under 2022.

Gilla Gilla Laddar...