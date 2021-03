Rossi och Morbidelli i Petronas 2021-färger

Valentino Rossi har gjort sitt första officiella framträdande i Petronas Sepang Racing Teams färger vid sidan om Franco Morbidelli, tillsammans med teamchefen Johan Stigefelt.

Petronas SRT har officiellt presenterat sitt team för MotoGP-säsongen 2021, med Valentino Rossi och Franco Morbidelli som teamets förare i främsta klassen.

#46 Valentino Rossi

Det må vara ett så kallat satellitteam, men Rossi har utlovats en komplett fabrikshoj och teknisk support direkt från Yamaha för vad som kommer att bli hans 22:e säsong i roadracingens främsta klass. Morbidelli kommer å andra sidan att köra på en något äldre A-spec-maskin.

#21 Franco Morbidelli

Trots sin talang kommer Rossi kommer sannolikt inte att ha det lätt i Petronas-teamet, där Franco Morbidelli var den lysande stjärnan 2021 när han kämpade om titeln som slutligen kneps av Suzukiföraren Joan Mir. Morbidelli var den framgångsrikaste Yamaha-föraren i MotoGP under säsongen 2020, där han vann tre racesegrar och slutade tvåa efter Mir i mästerskapet.

Rossi är å andra sidan en av roadracingsportens mest framgångsrika förare genom historien, med nio VM-titlar på CV:t, inklusive sju segrar i främsta klassen.

Johan Stigefelt, teamchef:

”Vi ser fram emot säsongen med stolthet över vad vi har uppnått tidigare år, men fullt medvetna om att våra konkurrenter aldrig vilar, så det får inte vi heller. Vi har uppnått fantastiska resultat i MotoGP under våra första två säsonger men vi var verkligen inte perfekta. Under vinterperioden har vi riktat in oss på förbättringar över hela linjen. Om vi tittar på våra förare är potentialen enorm och vi är starka i varje klass. Våra mål är högre än tidigare, men det är också vår potential. Vår dröm är att vinna i alla klasser samma helg; det är mycket att önska, men inte omöjligt!”

