Rehaben för Marc Marquez drar ut på tiden

Comebacken för Marc Marquez dröjer. Regerande MotoGP-mästaren kommer att fortsätta återhämta sig under de kommande veckorna. MotoGP-världsmästaren har tillsammans med HRC konsulterat och vägt in åsikter från ett antal specialister när det gäller skadan på högerarmens överarmsben som Marc drabbades av den 19 juli i år under det spanska Grand Prixet.

Som ett resultat har alla iblandade parter beslutat att ändra den planerade återhämtningsprocessen. Målet för både Marquez och Repsol Honda Team är att återvända till VM när Marcs arm har återhämtat sig till fullo från skadan som inträffade på Jerez-banan. Det uppskattas att det kommer att ta mellan två till tre månader innan Marc kan återvända till sin RC213V. HRC har inte fastställt ett Grand Prix för den regerande världsmästarens återkomst och kommer att fortlöpande rapportera om hans återhämtning.

