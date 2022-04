MotoGP-rapport från Texas

När startljusen släcktes fick Miller den bästa starten av den ledande Ducati-trion på första raden och tog holeshot före Jorge Martin (Pramac Racing) och Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Det var dock en mardrömsstart från P9 för Marc Marquez (Repsol Honda Team), något gick fel för den åttafaldiga världsmästaren och vid sväng 1 låg nummer 93 sist.

Bastianini tog sig sedan förbi Bagnaia upp till P3 på varv 1 medan Martin gjorde ett utfall för att ta ledningen vid den näst sista kurvan. Miller gick omedelbart till motattack och det var australiensaren som höll ledningen på varv 2. Det var en Ducati 1-2-3-4-5, Johann Zarco (Pramac Racing) fajtades med Pecco om P4, med Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) och Team Suzuki Ecstar-duon – Rins och Joan Mir – P6, P7 och P8 bakom Desmosedici-kvintetten.

På varv 5 hade Marc Marquez avancerat upp till P13. Längre fram gick Rins till attack mot Pecco och Ducatis strypgrepp om ledningen hade brutits på varv 6. På varv 7 fick vi se Marc Marquez passera teamkamraten Pol Espargaro vid sväng 12 och därigenom var Marquez inne bland de 10 bästa – 0,6s efter Aleix Espargaro ( Aprilia Racing) på P8 och bara fem sekunder från ledningen.

Rins var grym på bromsarna in i sväng 11 och spanjoren tog sig förbi Zarco på varv 9. Avgörande var att Suzuki-mannen höll fransmannen i schack när han kom ut ur sväng 12 med sikte på tredjeplacerade Bastianini. Rins dök upp insidan av italienaren vid sväng 11 på nästa varv, men Bastianini kunde slå tillbaka med sin GP21-raket. Under tiden hade Marc Marquez passerat Aleix Espargaro och hade Quartararo som nästa att ta sig an på sin lista.

Under varv 12 tog sig Bastianini förbi Martin vid sväng 1 till P2, Rins hängde på Bestia förbi och upp till P3, samtidigt som Miller hade en 0,7s ledning. Bagnaia och Mir körde om Zarco, Mir passerade sedan Bagnaia på varv 13, då de nio bästa förarna, ner till Marc Marquez, skiljdes åt med fem sekunder – och den sistnämnde, återigen, satte racets snabbaste varv.

Under varv 14 pressade sig Quartararo förbi landsmannen Zarco, Marc Marquez passerade sedan Quartararo och både Mir och Pecco tog sig förbi Martin. Bastianini, som tvåa, satte racets bästa varvtid och Millers ledning minskade till 0,3s. Tvåan hade 1,4s ledning över Rins, som i sin tur hade 1,3s till teamkamraten Mir.

Med fem varv kvar såg det ut som att det bara var en tidsfråga innan Bastianini skulle knipa ledningen över Miller. Och en stund senare placerade Bastianini sin GP21 på insidan av den röda GP22:an, och Bastianini tog ledningen vid sväng 12.

Med tre varv kvar ledde Bastianini med en halv sekund. Rins var nu 0,7 s efter Miller, och Mir var ytterligare en sekund bakom, Bagnaia 0,8 s efter Mir, och Marquez och Quartararo hade vid det här laget knuffat ner Martin till P8.

På varv 18 av 20 utökade Bastianini sin ledning till en sekund. Millers huvudsakliga uppgift nu var att hålla Rins bakom sig. Under det sista varvet hade Bastianini utökat sin ledning till 1,6 sekunder, men Miller hade bara 0,3 s försprång till Rins. Mir var 1,3 s från pallen, Bagnaia låg på en ensam femteplats medan Marc Marquez och Quartararo kämpade där bakom om sjätteplatsen.

Vid kurva 11, Rins favoritböj, tog sig Suzuki-mannen förbi. Men Miller fick fart på sin Ducati på raksträckan och australiensaren var tillbaka på andraplatsen. Miller försvarade sig bra men Rins fick bra fart med sig ut ur sväng 18, och vid sväng 19 var Rins uppe på insidan. Rins drog det längsta strået och tog över andraplatsen, i stort sett samtidigt som Bastianini rundade sista kurvan för att vinna sitt andra race för säsongen, med Rins som tvåa och Miller på tredje plats.

Mirs fjärdeplacering är den andra P4 i rad för 2020 års världsmästare, medan Bagnaia avslutade på P5 från första startraden. Marc Marquez producerade en verkligt fantastisk fightback efter en fruktansvärd start, för att sluta på sjätte plats. Quartararo kämpade lika hårt som någon annan för att ta sjundeplatsen.

Martin halkade till åttonde placering med Zarco på nionde plats. Maverick Viñales lyckades snäppet bättre än Aprilia Racing-teamkompisen Aleix Espargaro, och de två körde i mål på tionde respektive elfte plats. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) slutade på tolfte plats efter en svår helg för KTM. En trött Pol Espargaro (Repsol Honda Team) var racets 13:e förare att passera den rutiga målflaggan, strax före Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu). Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) körde i mål på 15:e plats men degraderades en placering, vilket gav Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team) den sista poängen.

Alex Marquez (LCR Honda Castrol) och Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) kraschade.

Bastianini ligger i ledning, med Alex Rins som tvåa, och Aleix Espargaro som trea i MotoGP-mästerskapet när vi nu beger oss till säsongens europeiska etapp – där Portimaos berg-och-dalbana är näst på tur.

Topp 10 – MotoGP – Red Bull Grand Prix of the Americas

1. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™)

2. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 2.058

3. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 2.312

4. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 3.975

5. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 6.045

6. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 6.617

7. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 6.760

8. Jorge Martin (Pramac Racing) + 8.441

9. Johann Zarco (Pramac Racing) + 12.735

10. Maverick Vinales (Aprilia Racing) + 12.642

