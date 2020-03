MotoGP-premiären skjuts upp ytterligare

Till följd av det pågående utbrottet av Coronavirus har MotoGP-premiären skjutits upp ytterligare. Den ursprungliga premiären i Qatar ställdes in, och Thailands GP flyttades från mars till oktober. Nu är det MotoGP-racet i Austin, USA, som skjuts på framtiden.

Red Bull Grand Prix of the Americas, som var planerad att äga rum den 3–5 april har ställts in. På grund av det pågående utbrottet av Coronavirus har tävlingen planerats om för att istället äga rum den 13 till 15 november. Istället är MotoGP-premiären planerad att köras på Termas de Rio Hondo i Argentina 17-19 april.

Den planerade MotoGP-finalen är även den flyttat, och kommer, som det ser ut i skrivande stund, att köras på Ricardo Tormo-banan vid Valencia i Spanien 20 till 22 november.

