MotoGP-mästaren Bagnaia väljer #1

Den regerande MotoGP-mästaren Francesco Bagnaia och nya Ducati Lenovo Team-kamraten Enea Bastianini har presenterat sina 2023-maskiner.

För första gången på över ett decennium kommer MotoGP-världsmästaren att försvara sin VM-titel med nummer 1 i fronten på sin MotoGP-racer efter att Ducati Lenovo Teams Francesco Bagnaia bekräftat att han kommer att byta från #63 till #1 i MotoGP-säsongen 2023. 26-åringen kommer att bli den första föraren sedan Casey Stoner år 2012 valde att använda #1 och är den fjärde föraren i MotoGP-historien att använda numret.

Ducati Lenovo Team-presentationen, som hölls tidigare idag, inför en exklusiv publik bestående av Ducatis partners och sponsorer, lokala myndighetspersoner, medlemmar av nationell och internationell press, samt andra viktiga gäster, ägde rum under evenemanget ”Campioni in Pista”, som anordnades av Ducati i samarbete med Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Trentino Marketing och med deltagande av partners Lenovo, Aruba.it, Monster Energy, Shell och Audi.

Francesco Bagnaia och Enea Bastianini

Som alltid var avtäckningen av Desmosedici GP det mest spännande ögonblicket, då Francesco Bagnaia och Enea Bastianini presenterade den nya designen, som även i år bibehåller det klassiska Ducati-röda färgschemat, förstärkt av ett antal kolfiberdetaljer och i en ljusare röd nyans. Den största förändringen är dock att Bagnaia kommer att köra med nummer 1 under säsongen 2023.

”Jag bestämde mig för att ha båda där, och #63 är fortfarande på min hjälm. Men det var länge sedan vi senast såg nummer 1 i MotoGP. Jag har alltid beundrat folk som tävlar med nummer 1. Jag har alltid älskat det, kommenterar Bagnaia.

