MotoGP: Drama på Motegi

Det var gott om dramatik redan innan startljuset slocknade under helgens MotoGP på Motegi-banan i Japan, efter att Aleix Espargaro körde in i depån i slutet av sighting-varvet. Istället för att starta från sjätte plats, fick den första av titelutmanarna bege sig till Aprilia Racing-boxen för att byta till sin andra RS-GP efter att ha uppmärksammats på någon form av fel hos sin första maskin. Medan Aleix startade från depån, tog Brad Binder ledningen in i första kurvan, och Martin passerade Marc Marquez för att ta över andraplatsen genom sväng 3.

Miller hade kvalificerat sig som sjua men gjorde ett kraftfullt drag förbi femteplacerade Maverick Viñales (Aprilia Racing) i sväng 5 och passerade sedan både Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) och Marc Marquez i ett slag vid 90-gradersböjen (sväng 1) . Under tiden hade Martin passerat Binder vid sväng 7 och ledde i slutet av varv 1, före sydafrikanen, närmast följda av Miller, Oliveira, Marc Marquez, Viñales och Johann Zarco (Prima Pramac Racing). Quartararo var nionde, Bagnaia 12:a och Aleix Espargaro 25:a i det 25 man starka startfältet.

Miller fortsatte att plocka placeringar vid 90-gradersböjen, och passerade Brad Binder upp till andraplatsen på varv 2, och tog sedan över ledningen efter att ha kört om Ducati-kollegan Martin på samma plats under varv 3. Medan #43 och #89 Desmosedicis började dra ifrån uppe i täten, hade Quartararo fullt upp med en närkamp med Luca Marini (Mooney VR46 Racing-team) om åttonde plats, och Bagnaia duellerade med sin framtida teamkamrat Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) igen, men den här gången om 11:e-platsen snarare än om ledningen.

Oliveira passerade teamkamraten Brad Binder upp till tredjeplatsen på varv 5 vid V Corner (varv 9), men sydafrikanen återtog placeringen fyra varv senare vid kurva 1. Samtidigt hade Zarco tappat från sjunde till 13:e efter ett ojämnt femte varv, samtidigt som Miller utökade sin lucka till Martin. Ledningen var mer än en hel sekund på varv 8 och växte.

Miller hade en tre sekunders ledning när Joan Mirs skadeersättare, Takuya Tsuda, såg sitt lopp få ett spektakulärt slut på varv 12. Hans Team Suzuki Ecstar-maskin började brinna och han tvingades dra av racerbanan vid kurva 5 men lyckligtvis för tävlingsledaren blev det ingen röd flagga och racet fortsatte. Vid det laget hade Marini utnyttjat ett litet Quartararo-misstag vid kurva 1 för att passera ’El Diablo’, och avancerade sedan upp till sjätte plats när Viñales gjorde ungefär samma sak på varv 14. Quartararo var nu tillbaka till åttonde plats, med Bastianini på nionde plats efter att ha gjort en djärv omkörning av Bagnaia vid hårnålshörnan (kurva 10) på varv 9, med ’Pecco’ på 10:e plats.

Brad Binder hade legat flera sekunder efter Martin en bit före halvvägs in i racet men hade nu minskat avståndet till mindre än en sekund inom de sista fem varven. Under varv 22 klämde Marc Marquez sig förbi Oliveira och till fjärde positionen vid V Corner, samtidigt som Brad Binder låg på som en blåslampa bakom Martin. KTM-föraren lyckades äntligen ta sig förbi vid sväng 1 på det 24:e och sista varvet, men vid det här laget var Millers försprång fem sekunder.

Australiensaren körde kort därefter i mål för att vinna fjärde segern i sin MotoGP-karriär med en officiell segermarginal på 3,409 sekunder, före Brad Binder, Martin och Marc Marquez. Femte positionen avgjordes först precis i slutskedet, efter att Marini som såg ut att ha tagit sig förbi Oliveira vid 90-gradersböjen, fick se sig passerad av den portugisiska föraren i de sista kurvorna. Marini kom slutligen sexa, med Viñales ytterligare 1,5 sekunder efter på sjunde plats.

Bagnaia hade tagit tillbaka nionde positionen från Bastianini genom kurva 12/13 på varv 20 och det gav honom fri väg till Quartararo. Han satte press på Yamaha-föraren och verkade försöka sig på en omkörning in i kurva 3 på sista varvet, men begärde för mycket av framdäcket och dråsade i backen. ’El Diablo’ hängde därför kvar på åttonde plats, Bastianini tog över nionde och Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) rundade av topp 10. Zarco kom i mål på 11:e plats, medan resten av poängen gick till Pol Espargaro (Repsol Honda Team) , Alex Marquez (LCR Honda Castrol), Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) och Cal Crutchlow (WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team).

Aleix Espargaro slutade på 16:e plats, mer än sex sekunder från poäng. Under en eländig eftermiddag för Team Suzuki Ecstar var Alex Rins också tvungen att ge upp på grund av ett tekniskt problem. Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team) och Tetsuta Nagashima (HRC Team) kraschade ut ur racet.

Efter helgens MotoGP på Motegi har Quartararos världsmästerskapsledning vuxit till 18 poäng över Bagnaia, medan Aleix Espargaro är ytterligare sju poäng efter, med fyra deltävlingar kvar att köra.

Nästa MotoGP, OR Thailand Grand Prix på Chang International Circuit, körs kommande helg, 30 september-2 oktober.

