Marc Marquez gör framsteg i sin behandling mot dubbelseende

Marc Marquez, som i oktober förra året drabbades av dubbelseende efter en vurpa i samband med det portugisiska MotoGP:t, har fortsatt genomfört periodiska besök hos sin ögonläkare för att bedöma utvecklingen av sin syn under de senaste två månaderna. Under dessa granskningar har de framsteg som gjorts bedömts vara gynnsamma och som ett resultat kommer Marquez att fortsätta med en sin planerade behandlingsplan under de närmaste veckorna. Dubbelseende är något som man bland annat kan drabbas av till följd av hjärnskakning.

Marc Marquez kommer att fortsätta att genomgå periodiska undersökningar av Dr. Sánchez Dalmau under de kommande veckorna tillsammans med den bestämda behandlingsplanen. Situationen hindrar inte Marc från att fortsätta sin fysiska träningsplan för att förbereda sig fysiskt för en ny säsong.

