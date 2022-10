Magiskt MotoGP i Malaysia

2022 års titelrace i MotoGP kommer att avgöras vid säsongsfinalen i Valencia, trots att Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) tog en magnifik sjunde seger i årets mästerskap under helgens PETRONAS Grand Prix i Malaysia. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) slutade på andra plats, medan en fantastisk insats från regerande världsmästaren Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) resulterade i att fransmannen gjorde anspråk på tredjeplatsen.

Regnet höll på ända fram till starten av racet inleddes med att Bagnaia fick till en trollbindande start. Italienaren avancerade från startruta 9 till andraplatsen, Jorge Martin (Prima Pramac Racing) höll fast om ledningen från pole, Quartararo fick en bra start och blev femma på varv 1 efter att ha passerat teamkamraten Franco Morbidelli, medan Aleix Espargaro (Aprilia Racing) körde till sig niondeplatsen på inledande varvet. Bastianini, den andra föraren som är med och tampas om titeln, var trea bakom Pecco.

I slutet av varv 2 var Martin 0,8 s före Pecco. Bastianini låg precis bakom på P3, Marc Marquez (Repsol Honda Team) var 0,7 s bakom Bastianini på P4, med Quartararo ytterligare 0,6 s längre bak på P5. Ett misstag på varv 3 fick Aleix Espargaro att tappa från P11 till P14.

Quartararo tog sig förbi Marc Marquez under början av varv 5 när den åttafaldiga mästaren körde väl brett vid kurva 1. Nu var gapet som Quartararo tvungen att överbrygga till Bastianini och titelrivalen Bagnaia 2,4s, med de två italienarna nu 1,2s efter tävlingsledaren Martin.

Martin pressade hårt uppe i täten under varv 7 då han plötsligt föll i backen vid kurva 5, och lämnade över ledningen till Bagnaia. Som läget var i detta ögonblick, med Pecco P1 och Quartararo P3, skulle diffen till Valencia vara 23 poäng. Nära, men inte tillräckligt för att titeln skulle avgöras denna dag. Dessutom klättrade Bastianini fortfarande över hela ryggen på Pecco. En minst sagt tuff dag för Bastianini och Ducati – skulle han hålla sig kvar där uppe i ledningen?

Quartararo var 2,8 s ifrån ledningsduon, och precis där bakom närmade sig Mooney VR46 Racing Team Ducati-föraren Marco Bezzecchi. Om Bezzecchis skulle ta sig förbi Quartararo och Bagnaia vinna racet skulle det räcka för att den senare skulle vinna titeln i Malaysia.

Ett stort ögonblick i racet inträffade kort därefter, vid sväng 4, på varv 11. Bastainini var uppe på insidan, sent på bromsarna och passerade Bagnaia för att ta över ledningen. Quartararo var fortfarande på tredje plats, 2,7 s bakom, med Bezzecchi nu bara 0,5 s där efter.

Sju varv kvar. Bastianini och Pecco var låsta tillsammans, med Bezzecchi precis bakom Quartararo. I detta skede såg Pecco ut att ha ett bättre tempo och vid sväng 15, strax innan det var sex varv kvar, ledde Bagnaia igen. Nu var vi tillbaka till läget några varv tidigare. Om Bezzecchi tog sig förbi Quartararo, och Pecco kvar uppe i ledning, skulle Pecco bli världsmästare. Allt stod på spel här och för att öka den redan påtagliga spänningen började Quartararo närma sig Ducati-duon framför.

Fem varv kvar. Avståndet till Bastianinis bakhjul från Quartararos framdäck var 1,6s. Fyra varv kvar. Pecco ledde med 0,4s, Bastianini var 1,6s före Quartararo och Quartararo var nu 1,3s före Bezzecchi. Aleix Espargaros titelförhoppningar minskade nu varv efter varv, där han i detta nu var P11.

Tre varv kvar, läget oförändrat. Två varv kvar. Quartararo var marginellt snabbare än förarna framför men gapet var 1,5 s vid varvningen – inte tillräckligt för att öka pressen. De goda nyheterna för El Diablo var att Bezzecchi var 2,4 sekunder bakom.

Sista varvet i Malaysia. Pecco och Bastianini delades av i stort sett ingenting, den sistnämnde skulle väl inte göra något i det här skedet? Sväng 4 passerades – den tidigare omkörningspunkten – när sväng 9 dök upp. Bastianini gjorde vad som såg ut som ett halvhjärtat omkörningsförsök, nära ,men det blev inget av det, Bagnaia höll sig kylig och var den första att passera den rutiga målflaggan för att vinna i Sepang för att därmed säkra en 23-poängsledning till säsongsfinalen i Valencia. Bastianini var 0,2 s från segern på P2, medan Quartararo gjorde ett fenomenalt jobb för att avsluta racet på tredje plats, för att fortfarande ha en chans att behålla sin MotoGP-krona.

Bezzecchis laddning för att säkra en plats på pallen kom inte riktigt till stånd, men P4 för italienaren var ännu ett fantastiskt resultat. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) avslutade som femma, där vinnaren av årets australiensiska GP var 1,5 s före sjätteplacerade Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – där australienaren gjorde en fantastisk uppkörning från P14 vid start för att hjälpa Ducati Lenovo Team att vinna Teams-titeln.

Marc Marquez avslutade loppet på P7, Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) tog åttonde plats, medan Johann Zarco (Prima Pramac Racing) och Aleix Espargaro (Aprilia Racing) rundade av topp 10. Efter ett tre sekunders-straff slutade Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) på P11. Cal Crutchlow (WithU Yamaha RNF MotoGP Team), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), Pol Espargaro (Repsol Honda Team) och Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing) tog sista poängen.

Efter denna magiska racehelg i Malaysia drar mästerskapet vidare till Valencia och årets MotoGP-final. Bagnaia vs Quartararo, Ducati vs Yamaha, Italien vs Frankrike.

Topp 10:

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 20 varv

2. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0,270

3. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 2,773

4. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 5.446

5. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 11.923

6. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 13.472

7. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 14.304

8. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 16.805

9. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 18.358

10. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 21.591

