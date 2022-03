Livio Suppo ny teamchef för Team Suzuki Ecstar￼

Suzuki Motor Corporation och Team Suzuki Ecstar har tillsammans meddelat att Livio Suppo tillträder som Team Manager för Team Suzuki Ecstar med omedelbar verkan.

Det är ingen hemlighet att projektledaren Shinichi Sahara har letat efter en Team Manager för att kliva in i truppen för 2022. Efter en övergångssäsong 2021 där teamet tvingades skapa en ledningskommitté, där Sahara tog rollen som tillfällig Team Manager, har en lösning nåtts inför årets MotoGP-premiär i Qatar den 6 mars.

Livio Suppo är en välkänd manager i MotoGP-depån. Han började sin karriär för 28 år sedan med Benetton Honda Team i klasserna 125cc och 250cc. Sedan dess har han haft 11 år med Ducati som projektledare, vilket inkluderade krönandet av Casey Stoner som mästare. Han flyttade sedan till HRC där han var Team Principal i sju år, och ytterligare fem titlar uppnåddes. Sedan han lämnade MotoGP har Suppo startat ett framgångsrikt e-bike-företag, men han känner att nu är det perfekta tillfället att ta ett steg tillbaka in i depån.

Shinichi Sahara – Team Suzuki Ecstar projektledare: ”Jag är mycket glad att kunna meddela nyheten om Livio Suppo som vår nya Team Manager innan den nya säsongen startar. Jag är övertygad om att Livio är mycket väl lämpad för positionen, eftersom han har mycket erfarenhet och en stor passion för att vinna. Han förstår hur team fungerar och att team-atmosfär är viktigt när det gäller att vara konsekvent konkurrenskraftig under en säsong. Några av våra team-medlemmar har redan erfarenhet av att arbeta med honom, och jag har känt honom länge eftersom han har varit i depån under många år. Vi har redan sett lovande tecken och förbättringar i vår prestation under vintertestandet, och jag tror att Livio kommer att stärka vårt team ytterligare och att vi kommer att bli ännu starkare.”

Livio Suppo – Team Suzuki Ecstar Manager: ”Jag är väldigt stolt över att bli Suzuki Ecstars Team Manager och glad över att bli en del av MotoGP-mästerskapet igen efter fyra år. Jag är också mycket hedrad över att vara involverad i detta fantastiska projekt med Suzuki; Det kommer säkert att bli en utmanande uppgift att vara en del av en historisk tillverkare i MotoGP, som nyligen vann mästerskapstiteln 2020 under deras 100-årsjubileum. Jag känner också att det kommer att bli en fantastisk upplevelse att börja arbeta med två så begåvade förare som Joan Mir och Alex Rins, båda kapabla att slåss om topp-placeringarna i MotoGP. Sahara-sans förslag kom vid den perfekta tidpunkten för mig. Jag har varit upptagen med att starta mitt e-bike-företag men jag saknade verkligen depån och var redo att komma tillbaka. Racing har varit mitt liv under nästan hela min karriär och jag kommer att göra mitt bästa för att ta med min erfarenhet till Team Suzuki Ecstar. Jag vet att de är ett fantastiskt team, men också en fantastisk grupp människor, som kan vara till stor hjälp för att nå våra mål tidigare. MotoGP är nu för tiden mer och mer spännande, med många mycket snabba förare och konkurrenskraftiga motorcyklar från alla tillverkare. Det är en svår utmaning för alla inblandade, där alla små detaljer kan göra skillnad, jag är redo att vara en del av racingen igen och ge allt för att vara på topp med Suzuki.”

