Honda och Marc Marquez bryter kontrakt i förtid

Honda Racing Corporation, HRC, och Marc Marquez har ömsesidigt valt att säga upp sitt fyraåriga kontrakt i förtid i slutet av 2023 års MotoGP-säsong.

Med ett år kvar på det fyraåriga kontraktet mellan HRC och åttafaldige världsmästaren Marc Marquez, har båda parter kommit överens om att avsluta deras samarbete när säsongen för MotoGP 2023 är till ända.

Detta sätter ett slut på 11 års samarbete mellan #93 och HRC, som säkrat sex VM-titlar i roadracingens främsta klass, 59 vinster, 101 pallplatser och 64 pole-placeringar tillsammans.

Marquez tog sin debutseger i den främsta roadracing-klassen med Honda RC213V under Grand Prix of the Americas i Austin, Texas 2013 för att bli den yngste segraren i främsta klassen och blev den yngste världsmästaren i klassen senare samma år. 2014 försvarade han sin titel och vann årets första 10 race på raken, och fortsatte med att även vinna VM-titeln 2016, 2017, 2018 och 2019 med Repsol Honda Team.

Båda parter kommer att fortsätta att satsa tillsammans under de återstående deltävlingarna i 2023 års MotoGP-säsong.

