Händelserikt Catalan MotoGP

När startljusen släcktes för första gången i helgens MotoGP på spanska Catalunya-banan var Bastianini lite väl het in i kurva 1 och hade ingenstans att ta vägen när startfältet körde in i böjen. Italienaren körde in i bakdelen på Johann Zarcos hoj (Prima Pramac Racing) vilket slutade med att båda två, plus Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) och Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) och Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP), hamnade i grusfällan vid kurva 1.

Bara sekunder senare inträffade Bagnaias krasch, vid utgången från sväng 2 drabbades italienaren av en highsider. De flesta lyckades undvika både förare och maskin, förutom Binder som även han kraschade. Racet rödflaggades, och Bagnaia och Bastianini fördes till vårdcentralen för vård och kontroll.

En stund senare var det dags för omstart. Med tom pole position och ingen Bagnaia tog Martin holeshot den här gången. Maverick Viñales (Aprilia Racing) kom iväg snabbt och bra han också, och tog täten med ett snabbt och stadigt första varv. Nummer 12 ledde vägen före Martin, med Aleix Espargaro (Aprilia Racing) på tredje plats hårt uppvaktad av Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team).

Viñales skapade sig en liten lucka till Martin samtidigt som Aleix Espargaro var fast besluten att se till att hans teamkamrat inte bröt sig loss, och pressade sig förbi Martin med 21 varv kvar. Oliveira bestämde sig sedan för att slå till medan järnet var hett och följde efter, avancerade upp till tredjeplatsen för att skapa en historisk Aprilia 1-2-3-tät.

Varv för varv överbryggade Aleix Espargaro gapet till sin teamkamrat, för att slutligen vara i kapp.

Där bakom mäktade Oliveira inte med att hålla fast vid fabriksförarduon, och den portugisiska föraren började tappa tillbaka, och med 14 kvar att köra blev han omkörd av Martin.

Efter att ha ökat på trycket tappade Aleix Espargaro några tiondelar efter ett misstag med 12 varv kvar. Men nummer 41 grävde lite djupare och tog sig tillbaka till Viñales bakhjul där framför, och började ladda för ett nytt försök att ta över ledningen.

Med fyra varv kvar gjorde Aleix Espargaro sitt drag. Sida vid sida längs den långa raksträckan kastade han sig sedan mot Maverick vid kurva 1 och körde upp på insidan av #12 för att ta över ledningen.

Rollerna var nu omvända, med Viñales som tvåa, men med siktet inställt på att återigen ta över ledningen. Det såg först mer eller mindre troligt ut, sedan osannolikt, men vid det sista varvet började nummer 12 komma tillräckligt nära för att få sin teamkamrat att svettas lite extra. Men tiden höll på att ta slut, och Aleix Espargaro höll sig samlad under pressen för att slutligen vara först över mållinjen. Viñales, även om han inte vann, gjorde det till en verkligt historisk dag för Aprilia då han slutade tvåa, bara 0,377 s efter Espargaro.

Martin körde i mål på en ensammare tredjeplats, närmast före sin teamkamrat Johann Zarco två sekunder efter på fjärde plats.

Oliveira halkade ner till femte plats, med Alex Marquez som sexa ytterligare 3 sekunder efter.

Spanjoren vann över Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) och Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) som slutade på sjunde respektive åttonde plats.

Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) tog niondeplatsen före Fabio Di Giannantionio (Gresini Racing MotoGP), som rundade av topp 10.

Luca Marini vann en duell om elfteplatsen mot teamkamraten Bezzecchi, strax före Marc Marquez. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) drabbades av ett tekniskt problem och fick kasta in handduken.

Helgens MotoGP är en helg att minnas, i synnerhet för Aleix Espargaro och Aprilia Racing. Aleix vann inte bara både Tissot Sprint och Grand Prixet, utan Noale-baserade tillverkaren kom även på pallen med båda sina fabriksmaskiner och säkrade topp 3-placeringar i båda racen.

MotoGP-mästerskapet riktar nu uppmärksamheten mot Misano World Circuit Marco Simoncelli i Italien för Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, 8-10 september.

Topp 10 – Catalan MotoGP

1 ALEIX ESPARGARO (APRILIA RACING) 2 Maverick Viñales (Aprilia Racing) +0.377 3 Jorge Martin (Prima Pramac Racing) +2.831 4 Johann Zarco (Prima Pramac Racing) +4.867 5 Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) +7.529 6 Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) +10.590 7 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +10.821 8 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) +10.880 9 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) +12.889 10 Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP) +13.280

