Grymt spännande MotoGP i Australien

Alex Rins segrade i helgens Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix, som går till historien som ett av de bästa MotoGP-racen genom tiderna.

Inte nog med att spanjoren kanske gav Team Suzuki Ecstar sista segern innan Hamamatsu-märket tyvärr lämnar mästerskapet vid säsongens slut, en krasch för Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) gav VM-ledningen till Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) med bara två race kvar i 2022 års mästerskap.

Efter kraftigt regn under uppvärmningen sken solen och banan var torr när startljuset släcktes för det 27 varv långa racet. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) tog holeshot från pole position och Marquez intog andra position, efter att ha inlett från första startraden. Bagnaia, som också startade från första raden, fick inte till någon bra start men var tillbaka upp till tredje position efter att han följt Aleix Espargaro (Aprilia Racing) förbi Quartararo och sedan själv passerat Espargaro.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) var en att hålla extra koll på i de tidiga stadierna, och låg som åttonde i slutet av det första varvet innan han passerade Alex Marquez (LCR Honda Castrol) vid Miller Corner (kurva 4) och Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) vid ”MG” (kurva 10), samtidigt som Martin och Marc Marquez hade skapat sig en ledning på nästan en sekund. Miller körde om Quartararo upp till femte och Espargaro för fjärde plats på varv 3.

Quartararo hade redan degraderats till sjua av Marini när det blev mycket värre för ’El Diablo’, som begick ett misstag under inbromsning och kom väl långt ut vid Miller Corner under varv 4 och tappade ner till 22:a position. Millers laddning fortsatte när han tog sig förbi Bagnaia, under sitt andra försök, för att avancera till tredjeplatsen vid MG-kurvan på varv 5, men Pecco tog tillbaka platsen i början av följande varv.

Samtidigt var Rins, som kvalificerat sig till 10:e startplats, också på uppgång och gasade in i topp fem efter att han passerat Espargaro vid Southern Loop på varv 6. Faktum är att han därefter vann en position vid kurva 2 under tre varv i följd, där han passerade Miller för fjärde och sedan Bagnaia för tredje plats, vid vilken tidpunkt de två främsta fortfarande hade ett försprång på ungefär åtta tiondelar av en sekund.

För Miller började dock tidvattnet vända när ’Thriller’ förlorade fjärdeplatsen till Espargaro och femteplatsen till Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) i början av varv 9. Han var helt ute ur racet bara två varv senare vid kurvan som nu bär hans namn, efter att Alex Marquez kraschade in i Millers Ducati– en otäck kollision, men tack och lov en som båda förarna kunde gå på egna ben ifrån.

På den andra fabriks-Ducatin gjorde Bagnaia ett misslyckat försök att passera Rins vid Doohan Corner på varv 10, efter att de hade lyckats komma ikapp Martin och Marc Marquez. Rins kunde däremot göra ett lyckat omkörningsdrag på MM93 för andraplatsen vid Doohan Corner ett varv senare, medan Bezzecchi höll sig kvar i jakten med en omkörning på Espargaro för femte plats.

Quartararo hade äntligen tagig tillbaka till poängposition när katastrofen inträffade, fransmannen tappade fronten på sin YZR-M1 vid Southern Loop och kraschade ur racet på varv 11. Längst fram ändrades ledningen för första gången i racet efter att Rins tog sig förbi Martin vid Stoner Corner (kurva 3) på varv 14, innan Bagnaia avancerade från fjärde till andra efter en dubbelomkörning vid Miller Corner, samtidigt som Martin tappade hela vägen tillbaka till femte plats efter att Bezzecchi passerat– efter att ha inlett varvet uppe i tät.

Sedan tog Bagnaia över ledningen efter att ha passerat Rins vid Doohan Corner på varv 15, och Marquez var tvåa efter en omkörning av Suzukiföraren vid Miller Corner. Rins slog tillbaka mot Honda-föraren med en egen omkörning exakt två varv senare, medan Martin för en kort stund kom tillbaka till pallplatserna när även han körde om MM93, på upploppet till Hayshed (kurva 8) på varv 18.

Rins var tillbaka i första positionen när han tog sin GSX-RR förbi Bagnaia vid Stoner Corner på varv 20, samtidigt som Bezzecchi hade avancerat till tredje plats, före Marquez och Martin. Samtidigt hade Espargaro halkat till sjunde position efter att ha blivit omkörd av Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team). Plötsligt hade Rins tappat till fjärde plats, på varv 21, efter att Bagnaia och Bezzecchi tog sig förbi honom vid Southern Loop, och Marquez vid Miller Corner.

Rins återvände till pallplacering efter en omkörning av Marquez vid Stoner Corner på varv 22, och återtog sedan andraplatsen när han gjorde samma drag på Bezzecchi, tre varv senare. Under tiden, efter en strid om fjärdeplatsen med Martin, var Marquez tillbaka på tredje plats efter att ha kört om Bezzecchi vid Miller Corner på varv 25, och var inom räckhåll till Bagnaia också.

Marquez passerade Rins upp till andra plats vid Southern Loop på det näst sista varvet, men Suzuki-föraren slog tillbaka direkt vid Stoner Corner, och det var så de inledde varv 27 av 27. Rins valde att gå till omkörningsattack en kurva tidigare den här gången med ett drag på Bagnaia vid Southern Loop, och Marquez följde efter hela vägen till mål, där endast 0,224 sekunder skiljde de tre förarna åt när de passerade målflaggan. Bezzecchi slutade som fyra och Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™), som hade startat från 15:e startruta tog femteplatsen efter en sista varvsomkörning av Marini vid Lukey Heights (kurva 9).

Marini blev därför sexa, före Martin och Johann Zarco (Prima Pramac Racing), medan Aleix Espargaro bleknade till nionde plats och Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) rundade av topp 10. Resten av topp 15 bestod av Pol Espargaro (Repsol) Honda Team) före Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), Cal Crutchlow (WithU Yamaha RNF MotoGP), Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP) och Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing) – vilket betyder en mästerskaps-poäng för sistnämnda föraren i sitt första race i främsta roadracingklassen på hemmaplan.

I världsmästerskapet leder Bagnaia nu med 14 poäng över Quartararo, med Aleix Espargaro ytterligare 13 efter och Bastianini fortfarande i strid med 42 poäng från ledaren. Bagnaia har matchpoäng under nästa deltävling, PETRONAS Grand Prix i Malaysia, som äger rum på Sepang International Circuit den 21-23 oktober.

Gilla detta: Gilla Laddar in …