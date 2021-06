Brad Binder förlänger med KTM

KTM:s första MotoGP-racevinnare någonsin, Brad Binder, kommer att förbli en del av Red Bull KTM Factory Racing-teamet de närmaste tre åren och firar tio Grand Prix-säsonger i ”orange” i slutet av 2024 MotoGP-kampanjen.

Den 25-åriga sydafrikanen utvecklades genom KTM GP Academy-strukturen. Han tävlade i Red Bull MotoGP Rookies Cup, hade stora Moto3-framgångar samt 15 Grand Prix-vinster i både Moto3 och Moto2-kategorierna med Red Bull KTM Ajo-truppen och tog sedan KTM:s jungfruseger i främsta klassen under sin debutperiod på KTM RC16 under 2020, där han också uppnådde status som ’Rookie of the Year’.

Binder säkrade även en ny milstolpe under senaste Gran Premio D’Italia där han noterades för den högsta toppfarten i sportens historia, med 362,4 km/h under FP3 på Mugello-banan.

