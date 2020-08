Binder säkrade KTM:s första MotoGP-seger

Red Bull KTM-föraren Brad Binder skrev in sig i historieböckerna under söndagens heta race på tjeckiska Brno-banan, årets tredje MotoGP-deltävling. I vad som var Brad Binders tredje race i främsta klassen knep han segern med sin KTM RC16 – den första för KTM i MotoGP och den första för sydafrikanaren (och för sitt land).

Årets MotoGP på Brno kördes i stekande heta sommartemperaturer. Team och förare hade tillbringat den större delen av två dagar med att förfina alla inställningar i jakten på högsta möjliga dragkraft och för att hålla nere däckslitaget så mycket som möjligt på den ojämna asfalten.

När startlamporna slocknade på den tjeckiska banan kunde fick Zarco inte till det från Pole, medan de två Petronas Yamaha SRT-förarna däremot lyckades bra med sina starter. Fabio Quartararo ledde in i det första böjen men kom något brett, vilket gjorde att Morbidelli kunde glida förbi och ta ledningen. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) kom också bra iväg från P4 för att greppa P3, som snart var P2 vid kurva 4 efter att spanjoren smet förbi mästerskapsledaren. Red Bull KTM Factory Racings Pol Espargaro och Brad Binder fick till en fantastisk start för att inta 4:e respektive 5:e position, med Zarco på P6.

Binder var helt klart på hugget. Den sydafrikanske föraren tog sig förbi teamkamraten Espargaro och passerade sedan den sistnämndes bror och dennes Aprilia med lätthet, och snart var han rätt bakom Quartararo. Fransmannen var en sekund efter ledaren Morbidelli, och det gapet förblev ganska konsekvent under de första varven, svävande mellan 1 och 1,3 sekunder. Pol Espargaro blev otålig bakom Zarco efter att ha blivit omkörd av denne, men efter ett misslyckat omkörningsförsök under det tidigare varvet lyckades nummer 44 ta sig förbi vid sväng 3 på varv 6 och satte omedelbart fart efter sin teamkamrat och Quartararo, och striden om andraplatsen kom snart att bli en dubbel KTM vs Quartararo-fajt.

Binder tog sig sedan förbi ”El Diablo” på varv 9. Kurva 3 var det väl valda stället. Binder kom något brett men MotoGP-rookien lyckades ändå att hålla ihop det, och snart var även Pol Espargaro förbi och uppe som tvåa. Men spanjoren kom brett vid kurva 13 och fick se sig passerad av Quartararo innan det blev ännu mer drama vid kurva 1 på varv 10.

Espargaro drev ut en del vid kurva 1, men inte jättemycket. Zarco, som låg strax bakom, var helt i linje på innerspåret och när Espargaro svepte tillbaka för att få till körningen upp genom kurva 2 var närkontakten mellan de två ett faktum. Zarcos framhjul kom i kontakt med Espargaros kropp och KTM-mannen var ute ur racet – vilket resulterade i att Zarco bestraffades med ett extra långt varv.

Uppe i täten var de flestas ögon på någon som snabbt var väg att bli ett namn bara två och ett halvt race in i sin MotoGP-karriär. Morbidelli hade helt enkelt inget svar på Binders ”fånigt” höga tempo och Sydafrikas nya idrottshjälte lämnade sina mer erfarna konkurrenter i sitt kölvatten. Med sju varv att köra var gapet upp till en sekund och ett par varv senare var ledningen 2,1 sekunder. Var det här verkligen stunden som KTM väntat på sedan företaget anslöt sig till MotoGP för cirka tre och ett halvt år sedan?

Samtidigt befann sig mästerskapsledaren i en plågsam situation. Suzukiföraren Alex Rins – fortfarande skadad – gled förbi YZR-M1-föraren vid kurva 4 med fem varv kvar, och följdes snart av niofaldige världsmästare Rossi. Quartararo befann sig plötsligt på sjätte plats, med KTM-föraren Miguel Oliveira hack i häl. Med fyra varv kvar fick Quartararo se sig passeras av Oliveira och framtill överträffade Binders ledning snart tresekunders barriären när drömmar onekligen närmade sig verklighet för KTM.

Två varv kvar att köra. Binder – som nu inte fick begå något misstag – befann sig i drömmarnas land, på väg mot vad som såg att bli en seger. Morbidelli var tämligen säker på andra plats men Zarco var långt ifrån säker på den sista pallplatsen. Rins uppvaktade hårt och Zarco hade tydliga problem med bakre greppet och med två varv kvar att köra var gapet 0,6 mellan Zarcos Ducati GP19 och Rins Suzuki GSX-RR. Kort därefter var dock marginalen snart ingenting och Zarco fick ett nervöst slutligt varv.

Binder hade även han ett nervöst sista varv. Binders ledning var över fyra sekunder och det var nu det gällde för honom och KTM. Binder gjorde inget misstag och tog med sig sin RC-16 över mållinjen för att etsa in sitt namn i MotoGP-racingens oh KTM:s historieböcker. Barndomsdrömmar realiserades. Brad Binder har säkrat sin och KTM:s första seger i MotoGP. Morbidelli säkrade andra plats, och han flyttar nu upp till tredje plats i den totala ställningen.

Tillbaka fajten om den sista pallplatsen. Rins såg hotfull ut. Men Zarco höll fast och tredjeplatsen. Rins fick nöja sig med fjärde plats, men med tanke på sin skada

Är hans bragd inget mindre än anmärkningsvärd. Strax bakom Suzuki-mannen var Rossi som klättrade till P5 från en P10-startplats, med Oliveira på P6. Quartararo lär inte vara så nöjd med att ha avslutat 11 sekunder från segern på P7, men det gav hursomhelst värdefulla poäng.

Brad Binder: ”Ärligt talat, just nu finner jag inga ord. Jag har drömt om detta sedan jag var liten pojke och idag gick drömmen i uppfyllelse. Det är fantastiskt att vinna mitt första GP [i MotoGP]. Tack till alla som stöttat mig och hela teamet: de satte en galen motorcykel under mig idag! Jag visste inte om vi kunde vinna men jag visste att vi hade en chans. De tio sista varven var de galnaste i mitt liv. Jag körde så mjukt som jag kunde. Det var otroligt. Ofattbart.”

