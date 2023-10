Avkortat MotoGP i Japan till följd av regn

Det må vara att det blev ett för tidigt avslut, men helgens japanska Grand Prix bjöd på tillräckligt med drama för att räcka en hel MotoGP-säsong.

I ett regnblött flagg-till-flagg-race fick vi se Jorge Martin (Prima Pramac Racing) ta sin andra seger i rad före Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), medan Marc Marquez (Repsol Honda Team) tog sin 101:a MotoGP-pallplats.

Förhållandena försämrades successivt i Motegi, så mycket så att vi såg röda flaggor viftas efter 13 varv på grund av regnet, och trots försök att fortsätta blev det för mycket av en utmaning och fulla poäng delades ut, vilket innebär att ’The Martinator’ nu är tre poäng bakom Bagnaia i mästerskapstabellen.

Dramat började redan före racestart, då det började viftas med regnflaggorna. Team och förare hade redan ställts inför däckvals-dilemma med tanke på de osäkra förhållandena, och inför start såg vi några däckbyten.

Regnet började falla ännu kraftigare, men trots det startade racet! Martin startade från pole position och fick en drömstart för att ta ledningen, medan Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) också kom iväg utmärkt. Samma sak kan inte sägas om regerande världsmästaren Bagnaia, som missade starten och kom in i Kurva 1 på fjärde plats medan Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) tog tillfället i akt att utmana fabriks-Ducatin vid utgången av den andra kurvan.

Det blev omedelbar besvikelse för Maverick Viñales (Aprilia Racing) som hamnade i gruset efter kontakt med flera förare vid ingången till Kurva 1, medan Johann Zarco (Prima Pramac Racing) var tvungen att köra brett bredvid.

På grund av de försämrade förhållandena öppnades depån omedelbart för förarna skulle kunna byta motorcyklar, något som de allra flesta valde att göra. Martin ledde resten av startfältet in i depågatan, med Bagnaia, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), Marquez och Aleix Espargaro (Aprilia Racing) tätt bakom. Men fem förare valde att stanna ute! Fabio Quartararo (Moneter Energy Yamaha MotoGP™), Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP), Cal Crutchlow (Yamalube RS4GP Racing Team), Stefan Bradl (LCR Honda Castrol) och Michele Pirro (Ducati Lenovo Team) var den femmannakvintetten av förare, och plötsligt ledde Pirro det japanska Grand Prixet.

Av de som valde att byta motorcyklar ledde Martin en stor grupp ut på banan, med Espargaro, Marquez, Bagnaia och Marquez näst på tur. Vid Kurva 10 utmanade Espargaro Martin om ledningen i gruppen med bytta motorcyklar, men Pramac-föraren slog tillbaka. På nästa varv bytte sedan Quartararo och Crutchlow maskiner. Pirro, Bradl och Morbidelli gjorde det inte.

Det var en otroligt dramatisk start på racet, och det visade inga tecken på att sakta ner när Martin drev ut brett under press från Espargaro och tappade till P9 innan Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) passerade honom. Efter en djärv manöver genom Kurva 6 återvann Martin dock positionen och titelhoppet efter att han kom om på insidan av Gresini-maskinen.

Vid slutet av varv 3 hade förarna på regndäck kommit ikapp Morbidelli och Marquez försökte kämpa sig förbi Espargaro vid Kurva 11, men lyckades inte. Lite längre bak försökte Martin göra bot på sitt tidigare misstag och kom förbi Miller vid Kurva 3 upp till sjätte plats, där han nu låg bakom titelrivalerna Bezzecchi och Bagnaia.

I allt detta ledde Michele Pirro fortfarande otroligt nog Grand Prixet med 10 sekunders marginal, men även han bytte snart motorcykel vilket innebar att vi hade en ny tävlingsledare i form av Espargaro, med Marquez på andra plats. Det skedde sedan ytterligare förändringar i placeringen, då Bagnaia och Martin båda passerade Bezzecchi, innan Ducatiförarna sedan susade förbi Marc Marquez vid varvets slut.

Bara fem varv in i loppet hade vi tillräckligt med drama för att räcka en säsong… och det var långt ifrån över.

Fortfarande hade vi Aleix Espargaro i ledningen, men hans ledning hade nu minskat till en halv sekund över Bagnaia, med Martin som trea. Kort därefter passerade Bezzecchi Marquez, och Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) blev nästa att passera honom. Vid detta skede förlorade vi Brad Binder, som gled ut ur racet vid Kurva 3.

Uppe i täten var Martin på frammarsch och kämpade förbi Bagnaia för andra plats och tog sig tämligen enkelt om Espargaro upp i ledningen, och den formstarka spanjoren öppnade snabbt upp en sju tiondelars marginal. 1,5 sekunder bakom de två främsta kom föraren som låg trea i mästerskapet in på tredje plats på bekostnad av Espargaro, som verkade tappa all drivkraft ombord på sin RS-GP, och snart även fick se sig omkörd av både Oliveira och Marquez.

Efter nio varv såg det ut som om racet började lugna ner sig efter den mest hektiska starten på ett MotoGP-racet på senare tid. Martins ledning var uppe på en sekund, medan Bagnaia fortfarande höll sitt övertag över Bezzecchi. Oliveira var näst på tur, men mästaren i vått väder kunde inte utmana om en plats på prispallen och gick sedan in i depån för att dra sig tillbaka i slutet av varv 12.

Dramat fortsatte, med en hektisk fajt bakom ledarna, mellan Joan Mir (Repsol Honda Team) och Miller som kämpade om sjunde plats, och australiensaren förlorade efter att ha kört brett vid Kurva 11, samtidigt som han hade tur att inte krascha, och kunde kort därefter återta jakten på tionde plats.

Väderförhållandena försämrades, med motorcyklar som sprutade upp vatten från asfalten samtidigt som tempot sänktes, men det kunde inte stoppa Marc Marquez från att göra framsteg, och snart fick vi se åttafaldige världsmästaren passera Bezzecchi för att ta tredjeplatsen på väg in i Kurva 11. Han började sedan ta in på Bagnaias försprång, och det såg ut som om det bara var en tidsfråga innan han skulle hinna ifatt honom… men då kom den röda flaggan. Förarna återvände till depån, inklusive Johann Zarco som kraschade ögonblicket innan den röda flaggan, föraren var OK.

Med 13 av 24 varv avklarade skulle en omstart ske om förhållandena förbättrades, men det var ett stort om. Och en stund senare verkade det som om förhållandena hade förbättrats tillräckligt för en omstart, men innan förarna kunde avsluta uppvärmningsvarvet viftades det med den röda flaggan igen, och ett raceresultat blev deklarerat. Eftersom över 50% av racet hade genomförts, delades fulla poäng ut.

Bezzecchi missade prispallen men samlade 13 poäng före Aleix Espargaro och Jack Miller på femte och sjätte plats. Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) kom före Fabio Di Giannantonio på sjunde plats, medan Raul Fernandez (CryptoDATA RNF MotoGP Team) och Fabio Quartararo fullbordade topp 10. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) kom på elfte plats i sitt hemma-Grand Prix, med Joan Mir, Cal Crutchlow, Stefan Bradl och Pol Espargaro (GASGAS Factory Racing Tech3) som fullbordade poängskörden.

Jorge Martin tog ytterligare en seger och är nu bara tre poäng efter Bagnaia i jakten på mästerskapet inför nästa race vid Mandalika i Indonesien om två veckor.

