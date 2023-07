Yamaha firar 25 år med YZF-R1

I år fyller Yamahas sportmotorcykel YZF-R1 25 år. Och för att fira 25-årsjubileet arrangeras fartfyllda aktiviteter under Yamaha Racing Experience (YRE), som äger rum på legendariska Mugello Circuit i Italien den 21 och 22 juli, och kommer att samla några av Yamahas största stjärnor och entusiaster för att hedra den legendariska maskinen.

Sedan lanseringen har Yamaha R1 vittnat om Yamahas strävan efter förstklassig ingenjörskonst, vilket har etablerat R1 som en ikon för hastighet, kraft och banbrytande teknik.

R1 lanserades 1998 och hade då en innovativ, kompakt, lätt och vätskekyld fyrcylindrig motor på 998 cm3, med totalt 20 ventiler och dubbla överliggande kamaxlar, med fem ventiler per topplock som hade omdesignade ventilstorlekar för ökat vridmoment.

Men den verkligen revolutionerande nyheten kom från projektledaren Kunihiko Miwas snillrika beslut att skapa världens första vertikalt staplade växellåda i en produktionsmotorcykel, vilket resulterade i en lättare, kortare motor som möjliggjorde en längre svingarm, vilket i sin tur förbättrade greppet utan att den konventionella hjulbasen behövde förlängas.

Utöver den innovativa drivlinan introducerade R1 även ett helt nytt Deltabox II-chassi i aluminium, en svingarm med kraftig aluminiumförstärkning, en Yamaha Monoshock-stötdämpare och en upp-och-nedvänd, fullt justerbara framgaffel på 41 mm som hade utvecklats i samarbete med Öhlins.

Det Grand Prix-inspirerade kompakta chassit och fjädringen erbjöd fantastiska köregenskaper och manövrerbarhet, vilket satte en ny standard för moderna sportmotorcyklar – och R1:an producerade enastående 150 hk samtidigt som den bara vägde 177 kg.

R1:s racingframgångar var lika anmärkningsvärda. Under prestigefyllda Isle of Man TT skapade motorcykeln historia 1999 när David Jefferies vann TT:s Formula One och körde ett varv i rekordhöga 195 km/h innan han gasade vidare till att vinna både seniortävlingen och Production TT, vilket bekräftade R1:ans racingkapacitet för hela världen.

Yamaha fortsatte att förfina och förbättra R1, och 2000-modellen lanserades med uppdateringar av över 250 delar, inklusive motor- och chassiförbättringar, mer aerodynamiska kåpor och en ny ljuddämpare av titan.

Två år senare, 2002, introducerade Yamaha nästa generations R1 under ledning av projektledaren Yoshikazu Koike. Den nya modellen hade ett banbrytande och vakuumstyrt bränsleinsprutningssystem som förbättrade toppeffekten och en ny Deltabox III-ram som trots den lägre vikten ändå var 30 % starkare gällande vridstyvhet.

År 2004 kom den fjärde R1-versionen med ny motor med större cylindervolym och kortare slaglängd, uppdaterad cylinderkonstruktion och FS-vevstakar, RAM-luftintag, nytt avgassystem under sadeln, omarbetad chassigeometri och en vassare design. För första gången hade en serietillverkad motorcykel uppnått ett effekt/viktförhållande på 1:1, tack vare de 180 hk som levererades av den helt nya drivlinan.

Den R1:a som presenterades 2007 introducerade Yamahas innovativa gasreglagesystem YCC-T Ride-by-Wire och ett elektroniskt styrt variabelt luftinsug (YCC-I). Projektledaren Makato Shimamoto hade även skapat en ny motor med fyra ventiler, slirkoppling, en förbättrad Deltabox-ram samt förbättrade prestandan hos bromsar och fjädring.

2009 lanserade Yamaha nästa generations R1 med en banbrytande crossplane-vevaxelmotor som hade hämtats direkt från Yamahas MotoGP-racer M1. Den unika konstruktionen minskade rörelseenergin och gav en mer linjär gasreglagekoppling. Utöver det introducerade utvecklingsprojektledaren Toyoshi Nishida dubbla bränsleinsprutare, en ny lätt Deltabox-ram i aluminium, en gjuten bakram i magnesium och avancerad elektronik.

Den här modellen satte standarden vad gäller köregenskaper och prestanda i racingvärlden 2009, vilket framhävdes av amerikanska Ben Spies otroliga prestation under WorldSBK. Nykomlingen vann nämligen hela 14 av 28 tävlingar och knep 2009 års VM-titel.

YART Yamaha EWC-teamet fortsatte att placera R1 på prispallen under året när de vann Endurance-VM, medan Leon Camier vann 19 av 26 tävlingar i British Superbike Championship och Katsuyuki Nakasuga tog hem sin första Japanese Superbike Championship-titel.

2012 års R1 hade ett antispinnsystem som anpassade tändningen och bränsleinsprutningen för att upprätthålla ett optimalt grepp, vilket bidrog till förbättrad körbarhet och bränsleförbrukning.

År 2015 markerade ytterligare ett banbrytande steg framåt när nya R1 lanserades med en kraftfull 200 hk-motor och var därmed den första serietillverkade motorcykeln med en sexaxlig Inertial Measurement Unit (IMU) och elektroniska stödsystem – som hade utvecklats och beprövats i roadracingens främsta klass, MotoGP. Med en torrvikt på 179 kg och en mängd olika racingegenskaper var 2015 års R1 en sensation. Projektchefen Hideki Fujiwara presenterade även förstklassiga R1M i begränsad upplaga, med elektroniskt styrd fjädring, en extra lätt kolfiberkåpa och en inbyggd datalogger som tillgodosåg behoven hos seriösa och hängivna tävlings- och bandags-förare.

2018 års R1-modell gav förarna ännu mer avancerad elektronik och tillskottet av ett Quick Shift-system (QSS) med blipperfunktion för kopplingsfri upp- och nedväxling tog både R1:ans och R1M:ans prestanda till nästa nivå såväl på gatan som på banan. R1:ans köregenskaper förbättrades med mer progressiv mappning i lyftstyrsystemet samt reviderade fjädringsinställningar – och Öhlins Electronic Racing Suspension på R1M fick ett omarbetat gränssnitt för en mer intuitiv inställning.

2020 utrustades R1 med en CP4-motor med nytt topplock, kamaxlar och insprutningssystem, medan de omfattande elektroniska förarhjälpmedlen förbättrades för att säkerställa ännu bättre kontroll. Ett nytt EBM-system (Engine Brake Management) gav förarna möjlighet att välja en av tre olika motorbromskrafter för att matcha körförhållanden – och det nya bromskontrollsystemet (BC) bidrog med ökad trygghet och kontroll vid kurvtagning. Med uppdaterade dämpningsventiler och sänkt fjäderstyvhet gav R1:ans KYB-framgaffel på 43 mm mer feedback för en naturligare känsla. R1M fick också en ny stötdämpare och uppgraderad trycksatt ERS NIX-framgaffel från Öhlins för bättre chassiprestanda.

Under de senaste åren har R1 och R1M fortsatt att utvecklas och vara en dominerande kraft på racingscenen, där Pata Yamaha Prometeon Official WorldSBK-teamets Toprak Razgatlıoğlu och Andrea Locatelli leder jakten på förstaplatsen i Superbike-VM. Under 2021 års WorldSBK Championship kammade Razgatlıoğlu hem segern i 13 race och ytterligare 16 pallplatser på sin väg mot VM-titeln, medan italienska Locatelli gick från klarhet till klarhet med sin R1 och har hittills samlat på sig 11 pallplatser.

Utöver detta har R1 visat upp sin förmåga för hela världen i samband med Yamaha Factory Racing-teamets fyra segrar i det historiska endurance-racet Suzuka 8-timmars under åren 2015–2018, plus att Cameron Beaubier (2015, 2016, 2018, 2019, 2020) och Jake Gagne (2021, 2022) har säkrat sju av de åtta senaste AMA Superbike-titlarna.

2021 kammade Nakasuga hem en makalös 10:e seger i Japanese Superbike Championship, medan Tommy Hill (2011), Josh Brookes (2015), Tarran Mackenzie (2021) och Bradley Ray (2022 har fått kliva högst upp på prispallen i British Superbike Champions med sina R1:or.

Arvet från R1 fortsätter att växa och Yamaha är fast beslutna att utmana gränserna för innovation med nya R1 GYTR. GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) är Yamahas egen specialistdivision för racingkomponenter och har utvecklat prestandahöjande teknik i över 40 år.

2023 års R1 GYTR är specialkonstruerad för ban- och tävlingsförare som vill ha Yamahas vinnande prestanda och förstklassiga kvalitet. Den uppges vara snabbare och mer exakt än någonsin tidigare. Den här högteknologiska maskinen har tillverkats för att uppfylla FIM Stock 1000-reglerna och ger både enskilda individer och team en optimal målarduk för att skapa sin egen unika superbike. R1 GYTR kommer med över 25 GYTR-racingskomponenter, inklusive ett Akrapovic-avgassystem, en tävlingsanpassad elektronisk styrenhet, kablage, GYTR-chassidelar, drivsystem och kompletta racekåpor i vitt – plus mycket mer. R1 GYTR finns endast i Yamahas GYTR PRO SHOPS.

Yamaha kommer att fira R1:ans jubileum under Yamaha Racing Experience på Mugello. Tuscany-banan – känd för sin snabba och utmanande layout vilket gör den till en favorit bland både förare och fans – är den perfekta platsen för att hedra en så otrolig maskin. Vanligtvis är evenemanget exklusivt för R1M-kunder, men 2023 års YRE kommer för första gången att vara öppen för alla R1-ägare, med två olika alternativ att välja mellan.

Det finns 25 tillgängliga platser för R1-ägare på det fullständiga tvådagarsprogrammet, där deltagarna kan njuta av den kompletta Yamaha Racing Experience-upplevelsen tillsammans med R1M-kunder, få möjlighet att köra på banan under båda dagarna, fråga Yamahas racingtekniker om råd för att optimera sina motorcyklar, delta i en exklusiv guidad tur i Pata Yamaha Prometeon WorldSBK-depån och mycket mer.

LÄNK: Klicka här för att läsa mer och registrera dig för den kompletta YRE-upplevelsen.

Det finns även möjlighet för R1-ägare att bara delta under lördagen, där du kan registrera dig för upp till två pass på banan utan extra kostnad samt se Pata Yamaha Prometeon-depån bakom kulisserna och samtidigt hinna njuta av atmosfären. Läs mer om det här alternativet och registrera dig för lördagen genom att klicka här.

Under banpassen får deltagarna chansen att träffa och köra tillsammans med några av Yamahas största stjärnor från WorldSBK, som Pata Yamaha Prometon WorldSBK-förarna Toprak Razgatlıoğlu och Andrea Locatelli, GYTR GRT Yamaha WorldSBK-teamets duo Remy Gardner och Dominique Aegerter, GMT94 Yamaha WorldSBK-teamets Lorenzo Baldassari, Yamaha Motoxracing WorldSBK-teamets Bradley Ray och YART Yamaha Official EWC-teamets Niccolò Canepa.

