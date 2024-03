Designtävling med Yamaha – Vinn en LEGO MT-10 SP!

Färglägg en XSR 900 GP – Vinn LEGO!

Nya Yamaha XSR 900 GP är en härlig hyllning till 90-talets racing-ikoner och en extremt fin hoj som vi på Bike verkligen längtar efter att få hugga tänderna i.

Men, går den att göra ÄNNU snyggare?! Nu har du chansen att visa för Yamahas designers vad de uppenbart missade i färgsättningen av GP:n. Ta chansen att vinna en LEGO MT-10 SP, värde 2800 kronor, genom att sätta din egen prägel på Yamahs nya retro-räser.

På Yamahas speciella hemsida, Back to the Paddock, hittar du all i information om tävlingen.

Så, passa på att när du ändå färglägger påskäggen, designa den ultimata XSR 900 GP:n!

Vi på Bike önskar stort lycka till!

