Triumphs nya cross presenterad, välkommen TF 250-X!

Idag visades den äntligen upp, Triumphs omtalade motocrossmaskin, TF 250-X. En läcker liten skapelse som väger in på smuttiga 104 kilo fulltankad. Byggd på de finaste komponenterna, enligt Triumph själva, med de bästa leverantörerna men samtidigt med en helt egenutvecklad ramdesign och motor. Den snyggt svetsade aluminiumramen omsluter en kortslagig (78/52,3 mm) fyrtaktsmotor på 249,95 kubik med titanventiler, smidd kolv och 14,4:1 i kompressionsförhållande. Motorn förbinds via en koppling med ”tallriksfjäder” till en femväxlad växellåda och vidare till bakhjulet på 19 tum och smalt 100/90-däck. Den elektroniska insprutningen och tändsystemet kommer gå att övervakas och justeras via ett tillbehör för omedelbar omprogrammering vid bankanten.

Chassit avfjädras via lyxiga komponenter från erkända Kayaba där framänden kontrolleras av en 48 millimeters fjädergaffel med 310 millimeters fjädringsväg och bakänden av en singeldämpare med länkage och 305 millimeter i slaglängd.

Den nya crosshojen från Triumph kommer säljas via speciellt utvalda handlare i Sverige och kommer finnas tillgänglig framåt vårkanten. Svenska priset hamnar på 116 900 kronor.



Tekniska data, Triumph TF 250-X:

ENGINE & TRANSMISSION Type Single Cylinder 4-Stroke DOHC Capacity 249.95 cc Bore 78 mm Stroke 52.3 mm Compression 14.4 System Dell’Orto EFI Exhaust Single Silencer Final Drive 13/48 Clutch Wet Multi-Plate Belleville Spring Gearbox 5 Speed

CHASSIS Frame Aluminium, Spine Swingarm Aluminium Fabrication Front Wheel 21″ x 1.6″ Rear Wheel 19″ x 1.85″ Front Tyre 80/100 – 21 Rear Tyre 100/90 – 19 Front Suspension KYB 48mm Coil Spring Fork, Compression/Rebound Adjustment, 310mm Travel Rear Suspension KYB Coil, Compression Adjustment (H and L Speed), Rebound Adjustment, 305mm Travel Front Brakes Brembo Twin 24mm Piston, 260mm Disc Rear Brakes Brembo Single 26mm Piston, 220mm Disc Instrument Display and Functions Hour Meter, Multifunction Switch Cubes DIMENSIONS & WEIGHTS Width Handlebars 836mm Height Without Mirror 1270mm Seat Height 960mm Wheelbase 1492mm Rake 27.4º Trail 116mm Wet weight 104kg Tank Capacity 7 L

