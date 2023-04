”Långtest” – Triumph Street Triple 765 RS

Säsongen börjar med flaggan i topp…

Under årets säsong kommer Bike disponera nya Triumph Street Triple 765 RS, för en hel säsongs utvärdering. Alltså inte ett långtest i ordets rätta mening utan mer som en lång provkörning i vått och torrt. Vi kommer använda den under vardaglig pendling, bankörningar, allehanda utflykter och kanske till och med någon liten resa under sommaren. Kanske får den till och med följa med på årets förarkurs på Nürburgring?! Än så länge bara fantasin som sätter gränserna.

Som ni ser på bilden ovan så börjar årets utvärdering i sämsta tänkbara väder. Stackars hojen, från födseln i soliga Thailand till en översnöad parkering i Gröndal. Nåväl, våren kommer väl så småningom och under tiden får vi glädjas åt de handtagsvärmare som Triumph snällt monterat åt oss och se hur ett par Pirelli Supercorsa V3 fungerar i slask.. Vill ni läsare veta något speciellt om hojen? Ställ gärna en fråga på Bikes Facebooksida eller maila på linus@bike.se så ska vi försöka svara så gott vi kan!

Läs gärna vår fullständiga provkörningsrapport som ni hittar i Bike 5 som ligger ute nu!

Street Triple, Silver Ice Läcker liten hoj! Läcker ljussignatur Generationsskifte! Men trotjänaren KTM 890 Duke R kommer finnas kvar i kulisserna som referenshoj till nya Trajjan!

