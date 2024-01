KTM bjuder in till körskolan ”KTM Academy of Speed” som under 2024 kommer att genomföras på tre olika banor, Salzburgring, Red Bull Ring och Slovakiaring, med Mika Kallio och Dani Pedrosa som instruktörer.

För 2024 kommer det att finnas tre datum och banor att välja mellan. Intresserade förare kommer att tillfrågas om deras erfarenhetsnivå vad gäller motorcykelkörning, och bankörning i synnerhet, och deras målsättning som deltagare i KTM Academy of Speed. Efter att ha valt en nivå vid registreringen kommer potentiella ”utexaminerade” att delas upp i tre nivåer: Rookie, ambitiös amatör och proffs och baserat på detta ges relevant undervisning, råd och inte minst körtid på banan.

KTM Academy of Speed kommer att genomföras på Salzburgring (en tidigare plats för Österrikes Grand Prix, med en av de mest episka ban-layouterna i centrala Europa), Red Bull Ring (den nuvarande värden för den österrikiska deltävlingen av MotoGP och baserad i Spielberg) och Slovakiaring (en snabb bana på 5,9 km som öppnade 2009). Alla tre banorna rankas som några av de bästa motorsportarenorna i Europa och med förstklassiga faciliteter.

Sessionerna är öppna för alla, från nybörjare till erfarna förare och inkluderar (på ’Pro’-nivå) två dagar på banan, en MotoGP-inspirerad pitbox och bland annat feedback från fabrikens MotoGP-testförare Mika Kallio och Dani Pedrosa.

Tre olika kursnivåer erbjuds, beroende på förar-erfarenhet.

Nybörjare kan njuta av ett endagsevenemanget ” ”Rookie Experience” (€450), designat för alla med liten eller ingen bankörnings-erfarenhet. Detta inkluderar teorilektioner i teknisk skicklighet och säkerhetsträning och kulminerar med ett 20-minuters banpass.

För mer erfarna förare finns ” ”Ambitious Amateur Experience” som kostar €890 per person och körs även som ett endagsevenemang. Detta är för förare ”bortom nybörjarstadiet” som söker förbättrade tekniker och racingfärdigheter” och inkluderar teknisk skicklighetsträning följt av tre pass på banan på eftermiddagen.

”Pro Rider experience” är ett 2-dagars evenemang designat för erfarna förare som är sugna på att fördjupa sina förarfärdigheter i en professionell racingmiljö, komplett med en MotoGP-inspirerad depå med förarbox och hjälmhyllor. Vidare kommer du som deltagare kunna åtnjuta sällskap och få feedback från professionella roadracing-förare som Mika Kallio, Dani Pedrosa och fler, under två dagar av intensiva on-track-sessioner och expertanalys.

Observera: För förare i ”Pro Rider experience” rekommenderar KTM att du kör någon av följande motorcyklar: KTM RC390, KTM RC 8C, KTM 790 Duke, KTM 890 Duke eller KTM 990 Duke.

