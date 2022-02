Din MC i Sollentuna hade dröm-enduron på lager.

Efter nästan ett år med projekt-crossen, KTM 450 SX-F, som vi enduroanpassat i en reportageserie, var det dags att skaffa en ”riktig” endurohoj. Efter ett par år med GASGAS, Honda och Sherco tänkte jag att det kanske skulle vara kul att få någon säsong på världens mest sålda endurohoj. KTM 350 EXC-F.

Modellen presenterades redan 2012 och firar i och med det tioårsjubileum i år. Modellen har sedan introduktionen varit KTM:s bäst säljande endurohoj på alla marknader. Försäljningsargument som ”kraften från en 450, förpackad som en 250” är inte bara säljsnack.

KTM 350 EXC-F Factory, 2022.

Jag hade siktat in mig på en 350 i Six Days-utförande, vilket betyder massa oranget blingbling och som 22:a i en härlig pastelldekor som flirtar vilt med 90-talet. Nu visade det sig att jag var tvåa på bollen och alla Six Days var slutsålda från KTM och redan stod ute hos handlarna. Efter lite sökande på Blocket dök dock en annan modell upp som jag hade missat, nämligen 350:n i Factory-utförande. Kort sagt en Six Days, med allt vad det innebär i orangea eloxerade delar, men här med en luftassisterad framgaffel. Till skillnad från den ganska enkelt uppbyggda framgaffeln i standard EXC (och Six Days) sitter det på Factory en exklusiv framgaffel härstammande från KTM:s crosshojar. Fjädringen sköts helt och hållet av luft i det vänstra gaffelbenet och med dämpningen i det högra. Med avsaknad av gaffelfjädrar sparas mer än ett kilo i ofjädrad vikt.

Returdämpningen i botten av gaffeln justeras numer utan skruvmejsel.

Men även här visade det sig att jag var tvåa på bollen, alla Factory var slutsålda från KTM och de få exemplar som hittat till Sverige stod redan ute hos handlarna. Man ska inte gå över ån efter vatten brukar det heta och vid fortsatt Blocket-sökande hittade jag att Din MC i Sollentuna faktiskt hade två stycken hemma på lager. ”Jag tar en!” sa jag snabbt till Lelle Häggmark på Din MC, vad får jag för pris? ”Jadu Linus, du vet likväl som jag att Factoryn är slutsåld i hela världen så här är det listpris som gäller”. Hmm, jag kände det förstås på mig redan innan jag frågade så i det här läget var det bara att hosta upp de 126,900 kronorna det stod på prislappen. FÖR EN ENDURO!! Men smakar det så kostar det och ska man ändå hosta upp dryga hundratusen kan man väl hosta lite till för de läckra delarna och den fina framgaffeln.

Dags för premiärtur, i ett regnigt Västervik.

Det skulle dröja en tid innan det blev dags för premiärtur. Jobbresor, Katalogproduktion och mässor tog upp en stor del av hösten men så i början av December blev det tid för jungfruturen nere i ett regnigt Västervik tillsammans med kompisgänget. Vi hade en genomblöt gräsäng till förfogande med minimalt grepp och maximalt med lera. Men döm om min förvåning hur lättkört det var med nya 350:n. Den krävde noll minuters tillvänjning, bara att sätta sig på och köra. De originalmonterade däcken, Metzeler 6 Days Extreme, gjorde riktigt bra ifrån sig på den hala gräsplätten.

350:ns kraft och lättkördhet imponerade på det hala underlaget.

Motorns karaktär kännetecknas av ett lugn på lågvarv vilket gör trånga och långsamma passager till en barnlek. Väl uppe i mellanregistret kommer sedan en härligt lättkörd våg av effekt som gör att man börjar fundera varför det tillverkas 450- och 500-kubikare. Vid den här första provturen var det svårt att uttala sig om framgaffelns förträfflighet utan det får vi utvärdera vid senare tillfälle.

Enduromedaljens baksida, tvätt, tvätt, tvätt…

Under vintern har 350:n provkörts på både sjöisar och stelfrusna skogspartier och allt med berömt godkänt. Till och med på snabba isbanor så räcker de 45 hästkrafterna 350:n levererar för att hänga med större hojar. Nu inväntar vi bara våren så att vi kan få ut och känna på riktig enduro med den snygga dyrgripen.

KTM 350 EXC-F Factory briljerar även på isen och i frusna endurospår i skogen.

Gilla Gilla Laddar...