Mikael Persson fabriksförare för Husqvarna

Nu står det klart att Mikael Persson, den forne 125cc Enduro Youth Cup-världsmästaren kommer att tävla i Enduro3-klassen i EnduroGP för Huqvarna Factory Racing.

Husqvarna Factory Racing har bekräftat värvningen av svenske Mikael Persson för säsongen 2022. Mikael återvänder på heltid till EnduroGP efter ett antal år borta från mästerskapet, där han kommer att tävla i Enduro3-klassen på en Husqvarna TE 300i.

Efter en lyckad juniorkarriär inom EnduroGP redan 2015, har Mikael de senaste åren fokuserat på att tävla i Sverige. Förutom att vinna Svenska Enduromästerskapet 2018, 2019 och 2021 vann Mikael även Gotland Grand National och Novemberkåsan.

Utöver sina imponerande nationella resultat toppade Mikael Enduro1-klassen under 2021 års Six Days i Italien samtidigt som han slutade trea totalt och fajtades om toppresultaten under hela det veckolånga evenemanget.

Mikael kommer att köra som Husqvarna Motorcycles enda officiella EnduroGP-förare.

Årets första deltävling i EnduroGP körs vid Lalin, Spanien den 6-8 maj.

Mikael Persson: ”Jag är väldigt, väldigt glad över att få denna möjlighet att återvända till EnduroGP World Championship, speciellt med Husqvarna. Att som svensk tävla officiellt för Husqvarna är en stor ära. Att vara runt välbekanta maskiner och människor som jag har känt i många år, ja, jag ser fram mot att få tävla igen. Det är fortfarande några månader kvar till starten av världsmästerskapet, men min träning och mina förberedelser har gått bra. Jag reste till södra Europa tidigt på det nya året för att bekanta mig med den nya motorcykeln, och sedan dess har jag bara kört och tränat. Jag har lagt ner många timmar på hojen nu och att skiftet tillbaka till en 2-taktare och att vara en raceförare på heltid går bra. Jag njuter av processen. Jag vet att jag har mycket erfarenhet, och jag är 100 % fokuserad på att göra så gott jag kan, men jag sätter inte mig själv under någon galen press – teamet och jag själv vet vad vi siktar på, och jag ska göra allt jag kan för att fajtas längst fram i min klass. Det här är en fantastisk möjlighet för mig, jag kommer verkligen att ge allt och göra det bästa av det.”

