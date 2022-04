Ducati redovisar rekordförsäljning

Precis som flera andra europeiska motorcykeltillverkare har det gått rekordbra för Ducati under årets första kvartal.

Ducati fortsätter sin tillväxttrend med 13 450 motorcyklar levererade till kunder över hela världen under de första tre månaderna av 2022, vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med motsvarande period 2021.

Första kvartalet 2022 avslutas med ytterligare ett rekord för Ducati, som i mars meddelade att man avslutade 2021 med sitt bästa resultat någonsin vad gäller leveranser, intäkter och rörelseresultat. Totalt 13 450 motorcyklar levererades till passionerade kunder runt om i världen från januari till mars, vilket motsvarar ytterligare tillväxt på 5 % jämfört med samma period 2021 och 40 % jämfört med 2020.

Francesco Milicia, Vice president Global Sales and After Sales Ducati:”Ducatis orderportfölj i slutet av kvartalet ökade med 83 % jämfört med samma period 2021, vilket visar den framgång som det nyligen presenterade sortimentet redan har med kunderna. Siffrorna uppnådda av Ducati under årets första tre månader, som satte ett nytt rekord, är resultatet av en stark efterfrågan på en produkt som måste hantera extraordinära svårigheter i leveransvärlden, särskilt vad gäller alla motorcykelkomponenter utrustade med halvledare. Förseningar i våra försörjningskedjor påverkar tyvärr vår förmåga att leverera motorcyklar enligt tidtabell, och vi ber våra passionerade kunder om ursäkt för detta. Vi kan garantera att företaget gör allt för att minimera dessa besvär.”

Under första kvartalet 2022 återtog Italien platsen som huvudmarknad för Ducati med 2 544 motorcyklar levererade (+8 %), följt av Tyskland med 1 382 enheter (+9 %). Betydande tillväxt noteras i Frankrike, som med 1 153 levererade motorcyklar uppnår +29% under samma period 2021. Ducati visar även upp fina försäljningssiffror i Storbritannien, +46% med 860 motorcyklar, och Brasilien, som med 241 levererade motorcyklar växer med +21 %.

Multistrada V4 är fortfarande den mest populära modellen med 2 456 levererade motorcyklar, följt av Monster (1 868) och Ducati Scrambler 800-familjen (1 557).

