Ducati Hypermotard 950 RVE

RVE-versionen av Ducati Hypermotard 950 kännetecknas av speciell ”Graffiti”-dekor, en grafisk design inspirerad av Hypermotard 950-konceptet som presenterades 2019 på Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Men det är inte bara en grafisk uppdatering utan också en del nya komponenter för RVE-versionen. Det elektroniska paketet hos Hypermotard 950 RVE förbättras med Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO, som läggs till de komponenter som redan finns hos standardversionen, nämligen Bosch Cornering ABS med Slide by Brake-funktion, Ducati Traction Control Evo (DTC EVO) och Ducati Wheelie Control (DWC) EVO.

DU 2020-05-11 HYPER RVE

Hypermotard 950 RVE drivs av 937 cm3 Testastretta 11° V-twinnen, med 114 hk vid 9 000 varv/min och 96 Nm vridmoment, varav över 80% redan vid 3 000 varv/minut.

Motorcykeln kommer att finnas hos Ducati-återförsäljare från och med juli månad.

Pris: 143.900 SEK

