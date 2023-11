Ducati Hypermotard 698 Mono – galet kul!

Äntligen en gatgodkänd ”stånka” från Ducati. Med helt nya Hypermotard 698 Mono krigar sig nu italienarna in i den av Österrike dominerande världen av högpresterande encylindriga fyrtaktare. När Ducati för en vecka sedan visade upp den nya motorn, Superquadro Mono, förstod man nästan vad som var i görningen. Vissa spionbilder hade även synts i media så det var ingen superöverraskning att det blev en lätt gatmotard som fick bära den nya ”supersingeln” mellan rambenen. Hypermotard 698 är en komplett ny produkt där endast reglagen på styret och möjligen reflexerna på gaffelbenen delas med andra modeller. Fräscht, lätt, snyggt och förmodligen vansinnigt roligt!

Det alla pratar om förstås är den uppseendeväckande motorn med ultrakort slaglängd och en borrning på hela 116 millimeter som ska varva 10 250 varv på topp. 77,5 hästar gör den till världens starkaste encylindriga produktionsmotor och slår KTM-gänget med ett par hästar. KTM å andra sidan sitter på ett fetare vridmoment så det blir en spännande duell framöver. Till Ducatins stora fördel talar ett oljebytesintervall på hela 1500 mil eller vartannat år. Den klassiska ”årsservicen” uteblir då och på en sådan hoj, som inte lär köras så många mil per år, gör det ju faktiskt att servicekostnaden halveras! Mer info om den nya Superquadro-motorn hittar du här.

På elektroniksidan har Ducati inte sparat på krutet, tvärtom, då nya Hypermotard 698, som första Ducati någonsin, får fyra olika inställningar för ABS-systemet. Här snackar vi världens första supermoto-sladd-kontroll, ”Slide-by-Brake”, som i två olika lägen ska kunna lära även vanliga bajkers den ädla konsten att sladda in i kurvorna. Inte nog med det, om man köper till det fräcka Termignoni avgassystemet, som släpper lös ytterligare sju hästar, får man även möjlighet att lägga till Ducati Wheelie assist som faktiskt hjälper dig att lägga den perfekta wheelien. Mot trenden så satsar Hypermotard 698 på en liten LCD-skärm men med extra tydlig grafik med svart bakgrund och vita siffror.

Det nya chassit med en slimmad fackverksram, 45 millimeters USD-gaffel från Marzocchi, dubbelsving med länkad, fullt justerbar, bakdämpare från Sachs och ett lätt lithium batteri gör att Hypermotard 698 väger in på låga 151 kilos torrvikt. De lätta aluminiumhjulen kläs med Pirelli Rosso IV däck i storlekarna 120/70-17 fram och 160/60-17 bak, klassiska supermoto-storlekar. Fjädringsvägen är 215 millimeter fram och 240 millimeter bak. Frambromsskivan mäter in på stöddiga 330 millimeter och kramas av ett Brembo M4.32 monobloc-ok.

Behöver vi ens nämna att Bike ser fram emot provkörningsinbjudan…?!

Njut av lite snygga bilder i nedan galleri och några coola filmklipp.

