Digitalt rundtur på Ducati Museum – med guide

Ducati fortsätter digitaliserings-processen, som har accelererat betydligt i år, då Ducati bland annat har utnyttjat digitala system för att säkerställa smart arbete för alla anställda och för att hålla kontakten med Ducati-fans genom virtuella presentationer och annat innehåll. Nu kan du hänga med på en guidad rundvandring på Ducati Museum.

Sedan april 2020 har Ducati infört ett särskilt protokoll – Ducati Cares – så att Ducatiägare kan ”besöka” sin Ducati-återförsäljare virtuellt i fullständig säkerhet för att boka en tid eller ordna med inköpet av en motorcykel. Företaget har också utökat digitaliseringsprocessen till Ducati Museum och utökat det digitala erbjudandet för Borgo Panigale Experience genom ”Ducati Museum Online Journey”. Här ges möjlighet att hänga med på verkliga guidade turer tillgängliga från en dator, smartphone eller surfplatta, som om du gick där tillsammans med museets expertguider, för att upptäcka – även på distans – platsen där motorcykeltillverkaren delar sin rika motorcykelhistoria med alla sina fans.

Från och med 22 december har utställningen Ducati Museum Online Journey berikats med introduktionen av “Anatomy of Speed”. Den tillfälliga utställningen som skapades av Ducati 2019 berättar historien om hur aerodynamik är en grundläggande komponent bakom begreppet prestanda genom vilken Ducati uttrycker sin spetskompetens, bekräftad av ”World Constructors”-titeln i MotoGP 2020. Videointervjun med Ducati Corse-ingenjörerna skapade för detta speciella tillfälle och Desmosedici GP16, en motorcykel där utvecklingen av aerodynamiska detaljer nådde sin topp innan MotoGPs tekniska föreskrifter ändrades, kommer att vara en del av rundvandringen under hela januari 2021.

Besöket har en maximal varaktighet på cirka 45 minuter och riktar sig till alla entusiaster av fordonshistoria som, medan de väntar på att kunna beundra de motorcyklar som ställs ut på Ducati Museum personligen, fortfarande vill vara med om en Ducati-upplevelse och upptäcka dess historia. Under rundvandringen har användarna också möjlighet att interagera med guiden genom plattformens Q & A-system.

Kostnaden för Ducati Museum Online Journey är €10. Alla som köper den digitala rundvandringen under 2020 får 10€ rabatt på köpet av Ducati Museum Catalogue, som de kan köpa i Borgo Panigale i den officiella butiken. Ett unikt tillfälle att komplettera sina kunskaper om varumärkets fascinerande historia. Det finns fyra rundturer per vecka vid följande tider: tisdag kl 11:00 och lördag kl 03:00 på engelska; torsdag och söndag kl 11:00 på italienska. Intresserade användare kan boka den virtuella guidningen direkt på biljettplattformen på museet genom att välja datum, språk och tid. När bokningen är klar ska en bekräftelse dyka upp via e-post, med en kod och länk för att komma åt online-rundturen.

LÄNK: BOKA/KÖP RUNDVANDRING

Gilla Gilla Laddar...