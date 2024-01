Designpriser till Ducati Diavel V4

Diavel V4 är en internationell succé efter bara ett år ute på marknaden, uppskattad av ledande designinstitutioner, internationell press och entusiaster över hela världen. Bland annat har den tilldelats designpriser som Good Design Award 2023 och Special Mention i German Design Awards.

Den unika designen hos Diavel V4 – muskulös, sportig och elegant på samma gång – har resulterat i utmärkelser som Good Design® Award, som ges av ”Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design”, och Special Mention för den utmärkta produktdesignen vid German Design Awards 2024. Två utmärkelser som läggs till de som redan vunnits med tidigare Diavel-modeller, och som bekräftar Ducatis design som mycket uppskattad världen över.

The Good Design® Award instiftades i Chicago 1950 av Eero Saarinen och Charles och Ray Eames, och är världens äldsta och mest uppskattade designpris. I 2023 års upplaga valde Good Design-juryn ut fler än 1 100 bidrag från över 55 länder för att tilldela Good Design® Awards for Design Excellence.

German Design Awards delas ut vartannat år av juryn i German Design Council. Det är ett erkännande inom designområdet tilldelat av Rat für Formgebung, och sponsrat av det tyska ministeriet för ekonomi och teknik.

Tack vare sin design belönades Ducati Diavel V4 även med titeln ”Vackraste motorcykel” under EICMA 2022.

Under 2023 valdes Diavel V4 till årets cruiser vid motorcykeltidningen MCN Awards 2023, och tilldelades titeln som årets bästa nakna motorcykel på den amerikanska webbplatsen Motorcycle.com, bästa cruiser av schweiziska Töff Awards och bästa Power Cruiser från den filippinska publikationen C! Magazine.

Diavel V4 visade sig också kunna fängsla bilfans. Faktum är att alla motorcyklar från den begränsade, numrerade specialutgåvan av Ducati Diavel for Bentley, den nya samlarmodellen som föddes ur samarbetet mellan Ducati och Bentley har blivit sålda. Den exklusiva modellen presenterades för allmänheten med ett event i samband med Art Basel-veckan i Miami Beach, den utomeuropeiska upplagan av den mest prestigefyllda europeiska konstmässan.

Diavel for Bentley är en motorcykel i numrerad och begränsad upplaga på 500+50 enheter. Förutom de 500 exemplaren av Diavel for Bentley, har Ducati också presenterat en serie om 50 Diavel for Bentley Mulliner, uppkallad efter avdelningen där Bentleys specialbilar och endast-ett-exemplar-bilar tillverkas. 50 Diavel for Bentley Mulliners har gjorts tillgängliga exklusivt för lika många Bentley-kunder.

