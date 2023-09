Nya BMW R 1300 GS presenterad

BMW har presenterat nya BMW R 1300 GS som ”Nästa nivås GS”, med en ny boxermotor och ny fjädring, med betydligt reducerad vikt och förbättrad GS-prestanda.

R 1300 GS har förutom en helt ny design även bantats på 12 kg jämfört med föregående modell.

Hjärtefrågan är återigen den legendariska tvåcylindriga boxermotorn. Dess nya design är mer kompakt än någonsin tidigare tack vare en växellåda som är placerad under motorn och ett nytt kamaxeldrivarrangemang. Med sina exakt 1 300 kubikcentimeter producerar den en effekt på 107 kW (145 hk) vid 7 750 varv per minut och utvecklar ett maximalt vridmoment på 149 Nm vid 6 500 varv per minut. Detta gör den till den kraftfullaste BMW-boxermotorn som någonsin har serieproducerats.

Huvudramen är av stål, som förutom att den blivit mer slimmad också uppges erbjuda högre styvhet än föregångarmodellen. Hos bakramen har den tidigare rörformiga stålstrukturen nu ersatts med en gjuten aluminiumkonstruktion. Uppdaterade EVO Telelever tillsammans med EVO Paralever ska även ge ännu bättre styrprecision och körstabilitet.

Modellen erbjuder ny elektronisk Dynamic Suspension Adjustment (DSA) som tillval direkt från fabrik, med dynamisk anpassning av dämpning och fjäderhårdhet samt lastkompensation.

Senaste versionens elektroniska Dynamic Suspension Adjustment (DSA) går nu ett steg längre än föregångaren genom att kombinera dynamisk justering av dämpningen fram och bak med en motsvarande justering av fjäderhårdheten (”fjäderstyvhet”) – beroende på valt körläge, körförhållanden och körstil. Den automatiska justeringen av fjäderförlängningen säkerställer lastkompensation. Detta ska ge en ännu bättre körupplevelse på alla underlag. Oavsett om du kör ensam, med passagerare eller med megapackning – uppges DSA garantera en ännu högre nivå av körsäkerhet, prestanda och komfort.

Exklusivt i kombination med DSA som tillval direkt från fabrik finns två ytterligare tillval för fjädringen hos R 1300 GS: den nya adaptiva fordonshöjdskontrollen och sportfjädringen.

Med adaptiv fordonshöjdskontroll erbjuder nya R 1300 GS automatisk justering av fordonshöjden beroende på driftsförhållandena, vilket säkerställer största möjliga komfort utan att kompromissa med kördynamik och nedläggningsvinkel.

Modellen erbjuder dessutom 20 mm ökad fjädringsväg fram och bak samt sportfjädring som tillval, som är speciellt utvecklad för GS.

Även i standardutförande har den nya R 1300 GS nu fyra körlägen istället för tre, för att anpassa sig till individuella förarpreferenser. ”Rain” och ”Road” körlägena tillåter anpassning av köregenskaperna till de flesta vägförhållanden. Med ”Eco”-körläge är det möjligt att uppnå maximal räckvidd på en tank bränsle, medan det extra körläget ”Enduro” möjliggör en förbättrad körupplevelse utanför den vanliga vägen med en specifik inställning för terrängkörning.

R 1300 GS kommer med en ny, mycket kompakt full-LED-strålkastare med en ny, karakteristisk ljusdesign som standard. Denna sägs lysa upp vägen med en tidigare oöverträffad klarhet, vilket säkerställer ännu bättre synlighet i trafiken. Ljusenheten består av två LED-enheter för halv- och helljus samt fyra ytterligare LED-enheter för dagkörningsljuset och sidoljuset. Modernt utformade LED-ljusenheter med nyligen utformade LED-blinkers – integrerade i handskydden fram och funktionellt integrerade bak – kompletterar belysningskonceptet hos nya R 1300 GS. Med tillvalsutrustningen ”Headlight Pro” rör sig ljusstrålen från LED-strålkastaren i relation med motorcykelns lutningsvinkel. På detta sätt är kurvan mer eller mindre fullständigt upplyst eftersom ljuset rör sig dit motorcykeln är på väg.

BMW R 1300 GS har Riding Assistant som tillval, bestående av komponenterna Active Cruise Control (ACC), Front Collision Warning (FCW) och Lane Change Warning (SWW). Active Cruise Control (ACC) med integrerad avståndskontroll kan användas för att ställa in önskad körhastighet samt avståndet till fordonet framför. Front Collision Warning (FCW) med inbromsning som är utformad för att förhindra kollisioner och bidra till att minska risken för olyckor, medan Lane Change Warning övervakar körfälten till vänster och höger och kan hjälpa till att säkerställa ett säkert filbyte samtidigt som den stödjer användning av backspegeln.

Den nya aluminiumbränsletanken, som har en mycket plattare form än föregående modeller bidrar till det dynamiska, lätta utseendet hos R 1300 GS.

TripleBlack är en modellvariant av boxer GS som har varit populär i många år. I denna färgsättning har BMW R 1300 GS en maskulin attityd kombinerat med exklusiva ytor.

Det grundläggande utförandet Racingblue metallic sätter tonen för modellvarianten GS Trophy. Med röda och vita detaljer och inskriptioner tillsammans med en bakram i matt vit metallic, står GS Trophy för den allra högsta prestandan och sportig terrängkörning.

R 1300 GS visar sin mest exklusiva och tekniskt sofistikerade sida hos modellvarianten Option 719 Tramuntana. Den kombinerar korsade ekrar i guld med en högkvalitativ lack i Aurelius Green metallic och maskinfrästa aluminiumdelar.

