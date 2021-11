Nya BMW K1600-familjen

BMW har gett sin sexcylindriga K1600-familj ett uppsving för 2022 med uppdaterade motorer, förbättrad fjädring, LED-belysning, uppgraderad ljudanläggning och en helt ny 10,25-tums TFT-instrumentering i färg.

Den nya 2022 K-serien består av BMW K 1600 GT, K 1600 GTL, K 1600 B och K 1600 Grand America.

Ur en teknisk synvinkel utgör användningen av BMS-O-motorstyrningen, dubbla knackningssensorer och ytterligare två nya lambdasonder centrum för Euro5-anpassningen. Förutom drastiskt förbättrade avgasvärden anger BMW även märkbara fördelar vad gäller kraften hos den sexcylindriga motorn. Toppeffekten ligger fortfarande på 160 hk. Men det uppnås nu redan vid 6750 varv per minut och därmed 1 000 varv per minut tidigare än hos föregångaren. Dessutom ger de tekniska nya funktionerna en ökning av det maximala vridmomentet från tidigare 175 Nm till nu 180 Nm vid en rotationshastighet på 5 250 varv per minut. Ännu mer vridmoment och ännu kvickare acceleration är de märkbara positiva effekterna för föraren.

Motorns vridmomentkontroll (MSR) är en annan ny komponent. K16:s numera standard Dynamic ESA-system, som med några knapptryckningar tillåter olika förinställningar av fjädringens egenskaper, och som också är semi-aktivt och automatiskt justerar dämpningen när du är i farten, uppdateras också. ”Next Generation”-systemet kompenserar nu också automatiskt med hänsyn till last.

Belysning är nu rakt igenom den senaste generationens LED, inklusive en uppdaterad version av dess adaptiva system som inte bara ”vrider” strålkastaren med +/- 2º beroende på lutning i kurvor utan också anpassar inställningen vid acceleration och inbromsning.

K16:s ljudsystem, som standard på GTL och Grand America och ett tillval på GT och B, är också uppdaterat och kan integreras helt med din smartphone via Bluetooth och en BMW-app, och har ett telefonfack med USB -C-ladduttag.

En annan nyhet är en 10,25-tums TFT-instrumentering i färg, som tidigare introducerats på boxerdrivna R1800B och Transcontinental.

Styrd via BMWs välbekanta menyknapp och rullhjul innehåller den mängder av funktioner och, till skillnad från tidigare BMW-instrumenteringar, erbjuder den även möjligheten att köra med delad skärm, för att hålla koll på exempelvis GPS och annat samtidigt.















