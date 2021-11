Black Friday på XL Moto, Course-stövlar!

Black Friday är det bästa tillfället att lägga vantarna på produkter som du inte velat spendera så mycket pengar på tidigare, särskilt när det gäller motorcykelutrustning. Vi har gjort en djupdykning i XLMOTO:s kommande Black Friday-erbjudanden, från motorcykelstövlar till MC-hjälmar, och valt ut 5 topprodukter som är värda att uppmärksamma under årets kampanj.

Sponsrat inlägg.

Course-stövlar i alla former och stilar



Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder – Ett gammalt ordspråk som skaparna bakom Course mycket väl känner till. Det här märket har utformats för att ge dig komfort oavsett vilka väderförhållanden som råder. Courses MC-stövlar finns i alla former, stilar och storlekar, och vissa av dem har även utmärkta vattenavvisande egenskaper samt andningsbart Hipora®-membran.



Oavsett vilken typ av körning du gillar är Black Friday-erbjudandena på MC-stövlar hos XLMOTO något som är värt att kolla in – Så skynda dig till hemsidan, klicka hem ett par och se fram emot bekväm körning, mil efter mil.

Länk till erbjudandet

